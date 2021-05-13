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    Тренер «Манчестер Сіті» Гвардіола придбав розкішний будинок розміром з футбольне поле

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    Хосеп Гвардіола готує гніздо для повернення з Англії - Тренер «Манчестер Сіті» Гвардіола придбав розкішний будинок розміром з футбольне поле
    Хосеп Гвардіола готує гніздо для повернення з Англії
    Фото з відкритих джерел

    Зірковий наставник, схоже, незабаром кине якір в передмісті Барселони

    Тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола придбав розкішний особняк на одній з найпрестижніших вулиць району Педральбес в Барселоні – Фон-дель-Ллео. Іспанець заплатив за нерухомість €10 млн. Цікаво, що продавцем виявився росіянин, який вже кілька місяців намагався знайти покупця, повідомляє Idealista.

    Загальна площа будинку з розмір футбольного поля
    Загальна площа будинку з розмір футбольного поля

    Будинок має площу 741 кв.м і розташований на ділянці землі площею 2114 кв.м.

    У дворі багато зелені
    У дворі багато зелені

    Він знаходиться поруч з дорогою Айгуес і горою Сан-Пере-Мартир, і з його вікон відкривається панорамний вид на Барселону.

    З тераси відкривається вид на Барселону
    З тераси відкривається вид на Барселону

    У минулому цим будинком володів мексиканський футболіст Рафаель Маркес.

    «Манчестер Сіті» виграв чемпіонат Англії цього року і 29 травня зіграє у фіналі Ліги чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Хосеп Ґвардіола
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