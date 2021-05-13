Тренер «Манчестер Сіті» Гвардіола придбав розкішний будинок розміром з футбольне поле
Зірковий наставник, схоже, незабаром кине якір в передмісті Барселони
Тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола придбав розкішний особняк на одній з найпрестижніших вулиць району Педральбес в Барселоні – Фон-дель-Ллео. Іспанець заплатив за нерухомість €10 млн. Цікаво, що продавцем виявився росіянин, який вже кілька місяців намагався знайти покупця, повідомляє Idealista.
Будинок має площу 741 кв.м і розташований на ділянці землі площею 2114 кв.м.
Він знаходиться поруч з дорогою Айгуес і горою Сан-Пере-Мартир, і з його вікон відкривається панорамний вид на Барселону.
У минулому цим будинком володів мексиканський футболіст Рафаель Маркес.
«Манчестер Сіті» виграв чемпіонат Англії цього року і 29 травня зіграє у фіналі Ліги чемпіонів.
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