Тренер «Манчестер Сіті» Гвардіола придбав розкішний будинок розміром з футбольне поле

Зірковий наставник, схоже, незабаром кине якір в передмісті Барселони

Тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола придбав розкішний особняк на одній з найпрестижніших вулиць району Педральбес в Барселоні – Фон-дель-Ллео. Іспанець заплатив за нерухомість €10 млн. Цікаво, що продавцем виявився росіянин, який вже кілька місяців намагався знайти покупця, повідомляє Idealista.

Загальна площа будинку з розмір футбольного поля

Будинок має площу 741 кв.м і розташований на ділянці землі площею 2114 кв.м.

У дворі багато зелені

Він знаходиться поруч з дорогою Айгуес і горою Сан-Пере-Мартир, і з його вікон відкривається панорамний вид на Барселону.

З тераси відкривається вид на Барселону

У минулому цим будинком володів мексиканський футболіст Рафаель Маркес.

«Манчестер Сіті» виграв чемпіонат Англії цього року і 29 травня зіграє у фіналі Ліги чемпіонів.