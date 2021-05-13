Відомий футбольний тренер Віллаш-Боаш змінив професію і став гонщиком у ралі

Колишній наставник «Тоттенгема» і «Марселя» візьме участь у гонках в Португалії

Відомий тренер «Порту», «Челсі», «Тоттенгема» і «Марселя» Андре Віллаш-Боаш з футбольного стадіону переїхав на автодром. Португальський спеціаліст візьме участь у ралі Португалії, яке пройде в двадцятих числах травня.

За інформацією BBC, Віллаш-Боаш виступить у третій категорії WRC. 43-річний тренер перебуватиме за кермом автомобіля Citroen C3. Для нього змагання у Португалії стануть першими на такому рівні.

Раніше Андре дебютував у гонці «Дакар-2018» у Саудівській Аравії. Тоді за кермом Toyota Hilux він достроково закінчив гонку: під час четвертого дня змагань його автомобіль впав з високої дюни і врізався у землю. Сам тренер зазнав травми спини і був госпіталізований.

До Віллаш-Боаша у 1998-1999 роках на чемпіонаті світу з ралі змагався чемпіон світу-1982 з футболу Даніеле Массаро. Після закінчення кар'єри гравця в ралі також виступав колишній голкіпер збірної Іспанії Сантьяго Каньїсарес.

Ралі Португалії відбудеться 20-23 травня. Це четвертий етап чемпіонату світу серед автомобілів третьої категорії.

Віллаш-Боаш привів «Порту» до перемоги в Лізі Європи в сезоні 2010/11.