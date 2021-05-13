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    Ребров назвав головну перевагу «Динамо» в фіналі Кубку України

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    Сергій Ребров впевнений, що фіналу Кубку України пройде на високому рівні - Ребров назвав головну перевагу «Динамо» в фіналі Кубку України
    Сергій Ребров впевнений, що фіналу Кубку України пройде на високому рівні
    Фото з відкритих джерел

    Найкращий тренер чемпіонату Угорщини розповів, що очікує від матчу за трофей

    13 травня в Тернополі «Динамо» і «Зоря» зустрінуться у фіналі Кубку України. Кияни цього сезону виграли чемпіонат та Суперкубок, проте й «Зорі» є чим похвалитися. Вона фінішувала третьою, і виступить у плей-оф Ліги Європи. В разі невдачі перейде до групового раунду Ліги конференцій. Протягом сезону «Зоря» перемогла «Шахтар», а також зіграла внічию з «Динамо» і тими ж «гірниками».

    Свій прогноз на матч зробив головний тренер «Ференцвароша» Сергій Ребров.

    «Зоря вже давно показує комбінаційну гру, а найголовніше – сміливу і агресивну. Вважаю, що ця команда вже два роки поспіль заслужено посідає третє місце і намагається боротися за другу сходинку в таблиці, – розповів Сергій Ребров zbirna.com. – Фінал – це фінал. Тут робити ставки небезпечно. Звичайно, я буду вболівати за «Динамо». Вважаю, що на його боці, після такого яскравого сезону, буде певний психологічний перевагу. Але в одному матчі може трапиться будь-що. Багато залежатиме від перших хвилин, від того, хто отримає психологічну перевагу, у кого буде більше впевненості. Не сумніваюся, що нас чекає дуже хороший поєдинок, і ми побачимо якісний футбол».

    Матч «Динамо» – «Зоря» розпочнеться о 19:00. Де дивитися.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Зоря» Сергій Ребров
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