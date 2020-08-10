Було дуже боляче: український футболіст отримав серйозну травму у чемпіонаті Бельгії



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Дебют українського футболіста Ігора Пластуна у бельгійському чемпіонаті закінчився достроково – захисник отримав травму фото: voetbalprimeur.be

Захисник Ігор Пластун був травмований

Гравець ФК «Гент», український футболіст Ігор Пластун, отримав травму нижче поясу в матчі стартового туру чемпіонату Бельгії проти «Сент-Трюйдена».

При другому взятті воріт на 60 хвилині матчу оборонець зіткнувся з голкіпером Томасом Камінські, який з коліна влетів в нашого співвітчизника. Після цього Пластуна змінили.

Як стало відомо, медперсоналу за межами футбольного поля довелося накласти шви на статевий орган українського футболіста.

Примітно, що на 43 хвилині матчу Пластун оформив дебютний гол «Гента» в сезоні, проте його колектив зазнав поразки 1:2.

Додамо також, Пластун минулого сезону відіграв у бельгійській першості 28 поєдинків в яких забив один м’яч та віддав результативну передачу. Також в активі уродженця Києва чотири проведені зустрічі у складі національної збірної України.

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Джерело: voetbalprimeur.be