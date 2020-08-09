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    Новини

    У двох футболістів «Динамо» Київ виявили коронавірус

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    <p>У форварда Назарія Русина були виявлені симптоми Covid-19, після чого йому оперативно зробили відповідний тест, який показав позитивний результат</p> - У двох футболістів «Динамо» Київ виявили коронавірус

    У форварда Назарія Русина були виявлені симптоми Covid-19, після чого йому оперативно зробили відповідний тест, який показав позитивний результат

    Інфіковані футболісти ізольовані від команди і пройдуть двотижневий карантин

    Двоє гравців першої команди київського «Динамо» інфіковані коронавірусом.

    Про це повідомляється на сайті ФК «Динамо».

    «У форварда першої команди Назарія Русина були виявлені симптоми Covid-19, після чого йому оперативно зробили відповідний тест, який показав позитивний результат. Аналогічним виявився результат тесту і його сусіда по кімнаті на тренувальній базі клубу Романа Вантуха», - йдеться в повідомленні.

    За даними клубу, після цього всім гравцям «Динамо» в екстреному порядку були зроблені ПЛР-тести на коронавірус. Усі інші результати виявилися негативними.

    Тим часом Русин і Вантух ізольовані від команди і пройдуть двотижневий карантин.

    Тренувальний процес «Динамо» триває у штатному режимі. Медична група клубу контролює ситуацію і уважно стежить за здоров'ям футболістів, тренерів та персоналу.

    Крім того, повідомили у ФК «Динамо», випадок Covid-19 виявлено у одного з футболістів академічної групи хлопців 2006 року народження. Усі гравці цієї вікової групи «Динамо» відправлені на двотижневий карантин.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      79750
    • Одужали
      43655
    • Хворіють
      34216
    • Померли
      1879

    Нагадаємо, станом на ранок 9 серпня в Україні зафіксовано 1 199 нових випадків коронавірусу, це на 290 випадків менше, ніж учора (1 453). 

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» карантин коронавірус
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