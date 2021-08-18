Що відомо про нового головного тренера збірної України з футболу

Олександр Петраков прийняв збірну за два тижні до матчів відбору чемпіонату світу

Олександр Петраков поведе національну команду на Казахстан і Францію

Виконком Української асоціації футболу нарешті призначив головного тренера національної збірної. Наступником Андрія Шевченка став чемпіон світу з командою U-20 Олександр Петраков. Про це спочатку повідомив у соцмережах президент УАФ Андрій Павелко, а згодом з’явилася інформація і на офіційному сайті футбольної асоціації.

Що відомо про Олександра Петракова

Народився 6 серпня 1957 року в Києві. Вихованець школи київського «Динамо». Виступав за «Локомотив» Вінниця (1976—1978), СКА Київ (1978—1979), «Дніпро» Черкаси (1979—1980), «Авангард» Рівне (1981—1982), «Колос» Нікополь (1983—1984), команда ПГВ Будапешт, Угорщина (1986—1990).

Тренував «Будівельник» Іванків (1991—1993, головний тренер), «Торпедо» Запоріжжя (1993—1994, асистент тренера), ЦСКА-2 Київ (1996—1998, асистент тренера; 1998—1999, головний тренер), «Спартак» Суми (2000—2001, головний тренер), ФК «Вінниця» (2001, головний тренер), ДЮФШ «Динамо» Київ (2001—2005), РВУФК Київ (2006—2010), юнацькі збірні України (2010—2021).

Досягнення

Чемпіон світу U-20 (2019).

Півфіналіст чемпіонату Європи U-19 (2018).

Учасник чемпіонату Європи U-19 (2014).

Учасник чемпіонату світу U-20 (2015).

Учасник чемпіонату Європи U-17 (2016).

Чемпіон України серед юнаків (2006, 2007).

Заслужений тренер України (2009).

Заслужений працівник фізичної культури і спорту України (2019).

Графік матчів національної збірної України 2021 року

01.09. ЧС-2022. Казахстан — Україна

04.09. ЧС-2022 Україна — Франція

08.09. Товариський матч Чехія — Україна

09.10. ЧС-2022. Фінляндія — Україна

12.10. ЧС-2022. Україна — Боснія і Герцеговина

11.11. Товариський матч Україна — Болгарія

16.11. ЧС-2022. Боснія і Герцеговина — Україна

Раніше Блохін і Михайличенко назвали склад збірної на матчі з Казахстаном і Францією.