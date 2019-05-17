У Харкові пройде матч відбору на чемпіонат Європи з футболу
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Стадіон «Металіст»
The Stadium Guide
Збірна України зіграє проти Литви на харківському «Металісті»
Національна збірна України з футболу зіграє на харківському стадіоні «Металіст» матч шостого туру кваліфікації Євро-2020 проти команди Литви.
Поєдинок має відбутися 11 жовтня, інформує УАФ.
Наразі збірна України наступні матчі кваліфікації чемпіонату Європи 2020 зіграє 7 червня у Львові проти Сербії та 10 червня там же проти Люксембургу.
Післ двох стартових поєдинків наша команда з чотирма очками очолює відбіркову групу.