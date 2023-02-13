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У гравця «Зорі» зупинилося серце під час тренування в Туреччині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У гравця «Зорі» зупинилося серце під час тренування в Туреччині
фото з відкритих джерел

Поруч перебували австрійські лікарі, які мали з собою дефібрилятор. Вони і врятували футболіста

Луганська «Зоря» перебуває на тренувальних зборах в Туреччині. Саме під час одного з тренувань команди в неділю, 12 лютого, в захисника Олега Данченка зупинилося серце. Про це повідомляють Telegram-канали.

Зазначається, що футболіст пережив клінічну смерть. Врятувати його вдалося лише завдяки випадку – поруч перебували австрійські лікарі, які мали з собою дефібрилятор. Вони і врятували його життя, адже під час реанімації його серце тричі зупинялося.

Зараз Олег Данченко перебуває в реанімації. Деталей про його стан поки немає. Луганська «Зоря» жодним чином поки не прокоментувала ситуацію з футболістом. На 13 лютого в команди заплановане спільне тренування з клубом Нефтчі, і Данченка немає у списку гравців. Хоча до цього гравець постійно потрапляв у стартовий склад команди.

Олег Данченко виступає на позиції правого захисника. У 2018 році він викликався до збірної України. Але за головну команду так і не дебютував, просидівши два матчі Ліги націй проти Чехії та Словаччини в запасі.

Нагадаємо, у червні 2021 у гравця збірної Данії на полі зупинилося серце. Лікарям вдалося повернути його до життя.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Зоря»

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