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    У гравця збірної Данії на полі зупинилося серце. Всі плачуть (фото)

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    Крістіан Еріксен впав на рівному місці - У гравця збірної Данії на полі зупинилося серце. Всі плачуть (фото)
    Крістіан Еріксен впав на рівному місці
    Фото з відкритих джерел

    Футболісту роблять масаж серця, гра Данія – Фінляндія зупинена

    Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія – Фінляндія.

    Зустріч 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи-2020 проходить на стадіоні «Паркен» в Копенгагені (Данія).

    Гравець міланського «Інтера» впав на рівному місці. На поле вибігли лікарі. Роблять масаж серця. Підбігли футболісти, які закрили гравця від камер. Всі в шоці. Дружина також на стадіоні. Плаче.

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    Наразі футболісти пішли в роздягальню. Гравця повезли в лікарню. Глядачі не розходяться. Чекають новин.

    Нагадаємо, в групі В, крім датчан і фінів, виступлять національні команди Росії та Бельгії.

    Євро-2020 мав відбутися минулого літа, проте через пандемію коронавирусу турнір перенесли на 2021 рік. Матчі пройдуть з 11 червня по 11 липня одразу в кількох європейських містах.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    У гравця збірної Данії на полі зупинилося серце. Всі плачуть (фото)