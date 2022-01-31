Футболіст Еріксен, у якого зупинялося серце на Євро-2020, уклав контракт із професійним клубом

Данський гравець виступатиме за «Брентфорд»

Данський півзахисник Крістіан Еріксен звернувся до вболівальників після підписання контракту з «Брентфордом».

«Привіт – це Крістіан Еріксен. Радий повідомити, що тепер я гравець «Брентфорда». Не можу дочекатися початку роботи. Сподіваюся, що побачу всіх вас дуже скоро», – сказав Еріксен у відеозверненні, надрукованому на сторінці «Брентфорда» у «Твіттері».

Еріксен підписав контракт до кінця нинішнього сезону із можливістю продовження ще на рік. Раніше стало відомо, що Еріксен успішно пройшов усі медичні тести.

Нагадаємо, італійський «Інтер» вирішив розірвати контракт із футболістом, у якого встановлено кардіовертер-дефібрилятор, після того, як 12 червня наприкінці першого тайму матчу Євро-2020 Данія — Фінляндія (0:1) Еріксен упав на газон і не зміг піднятися. Спортсмену надавали екстрену допомогу на полі протягом 15 хвилин, потім його відвезли до лікарні. Згодом з'ясувалося, що футболіст переніс зупинку серця. В італійській Серії A гравців із кардіостимуляторами не допускають до матчів.