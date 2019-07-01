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    Засуджений футболіст «Зеніта» розповів про побут у в’язниці

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    Алєксандр Кокорін - Засуджений футболіст «Зеніта» розповів про побут у в’язниці
    Алєксандр Кокорін
    Lenta.ru

    Форвард Алєксандр Кокорін сумнівається в справедливості вироку

    Засуджений форвард пітерського «Зеніта» Алєксандр Кокорін розповів про побут у в’язниці. Футболіст сумнівається в справедливості вироку та стверджує, що ув’язнення нічому його не навчило.

    «Життя налагоджується. Стало легше, тому що з’явилася якась визначеність. До етапу готовий. Тут при мені засудили двох за такою ж статтею, що і в мене. Одному суд призначив 38 діб позбавлення волі, а іншого взагалі відпустили. Ось і думайте про рівне для всіх правосуддя. В’язниця нічому не навчила. Сидимо тут, байдикуємо, державні кошти на нас витрачають. Краще б одразу відправили на якісь виправні роботи», - цитує Кокоріна «Московский комсомолец».

    У жовтні минулого року Кокорін з півзахисником «Краснодару» Павлом Мамаєвим та братом спровокували дві бійки, в яких постраждали три особи, серед яких виявився урядовець.

    Вони отримали 1 рік та 6 місяців колонії загального режиму і 1 рік та 5 місяців відповідно. Суд відхилив апеляцію. Найближчим часом їх мають етапувати до колонії.

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