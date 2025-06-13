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У Києві покажуть «Золоті м’ячі» Блохіна, Бєланова і Шевченка: де та коли з’являться трофеї

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Києві покажуть «Золоті м’ячі» Блохіна, Бєланова і Шевченка: де та коли з’являться трофеї
29 травня Блохін, Бєланов та Шевченко презентували свої «Золоті м’ячі» у Львові
фото: пресслужба Львівської міської ради

Захід відбудеться на Контрактовій площі

У Києві відбудеться унікальна виставка футбольних трофеїв – «Золотих м’ячів», які в різні роки здобували легендарні українські футболісти: Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко. Про це повідомляє «Главком».

29 травня Блохін, Бєланов та Шевченко презентували свої «Золоті м’ячі» у Львові.

Цього тижня кияни зможуть побачити унікальні трофеї.

Захід відбудеться на Контрактовій площі:

  • 13 червня: з 16:00 до 21:00
  • 14 червня: з 10:00 до 21:00
  • 15 червня: з 10:00 до 19:00

Шевченко здобув «Золотий м’яч» у 2004 році, Бєланов – у 1986-му, а Блохін – у 1975-му.

Всі троє українських футболістів грали за київське «Динамо» під керівництвом легендарного Валерія Лобановського. Блохін та Бєланов здобули «Золоті м’ячі», будучи гравцями київського клубу. Шевченко здобув трофей, коли грав за «Мілан».

Премія «Золотий м'яч» була заснована французьким виданням France Football у 1956 році.

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над командою Нової Зеландії з рахунком 2:1 у рамках міжнародного турніру Canadian Shield.  Матч відбувся на стадіоні BMO Field і став другим поєдинком для обох команд у рамках турніру. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі й завершився без забитих м’ячів. У другій половині гри події розвивалися динамічніше. На 54-й хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок, вдало реалізувавши момент у штрафному майданчику суперника. Проте вже за п’ять хвилин новозеландець Марко Стаменич зрівняв рахунок. Вирішальний гол на 75-й хвилині забив Олександр Зінченко.

Як повідомлялося, збірна України з футболу зазнала поразки в першому матчі турніру Canadian Shield, поступившись Канаді.

Теги: Андрій Шевченко Олег Блохін Ігор Бєланов Золотий м'яч НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ

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