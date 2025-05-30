Кличко звільнив Возного з посади директора Департаменту захисту довкілля КМДА

У соцмережі Возний написав, що сьогодні у нього останній робочий день у департаменті

Возний був призначений на посаду начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА у лютому 2021 року

Директор Департаменту захисту довкілля КМДА Олександр Возний звільнений з посади директора Департаменту захисту довкілля КМДА за угодою сторін. Про це йдеться у розпорядженні № 419 міського голови Віталія Кличко від 28 травня 2025 року, яке опубліковане на сайті КМДА, інформує «Главком».

«Звільнити Возного Олександра Івановича з посади директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 30 травня 2025 року за угодою сторін (частина друга статті 86 Закону України «Про державну службу»)», – йдеться в документі.

Розпорядженя про звільнення Возного фото: КМДА

На своїй сторінці у фейсбуці Возний написав, що сьогодні у нього останній робочий день у департаменті і подякував меру Києва та колегам за співпрацю.

«Сьогодні мій останній день на посаді очільника Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Понад чотири роки тому я прийняв особистий і професійний виклик, очоливши на той момент Управління екології та природних ресурсів, яке пізніше, завдяки підтримці Київського міського голови Віталій Кличко та Київська міська рада, ми перевели в статус департаменту», – написав Возний.

Нагадаємо, Олександр Возний у лютому 2021 року був призначений на посаду начальника Управління екології та природних ресурсів КМДА (пізніше – Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА).

Майже рік тому Олександр Возний отримав підозру. За даними слідства, цього разу чиновник завдав бюджету столиці шкоди на 2,8 млн грн.

Раніше правоохоронці провели обшуки в Департаменті з охорони навколишнього середовища та адаптації до зміни клімату КМДА на підставі ревізії окремих аспектів фінансово-господарської діяльності департаменту Північним офісом Державної служби фінансового контролю за період з 2020 до 2022 року. Натомість КМДА повідомила, що не погоджуючись із результатами перевірки, Департамент звернувся з позовом до Київського окружного адміністративного суду з проханням визнати вимоги Держаудитслужби протиправними.

Олександр Возний (праворуч скраю) відпочиває разом з Кличком фото з відкритих джерел

Варто зазначити, що Возний не лише працював разом з мером Києва Віталієм Кличком, а й відпочивав також. Зокрема, на світлині за 2022 рік можна помітити Олександра Возного в компанії Віталія Кличка на показі українського фільму. Тоді компанію Кличку також склали його брат Володимир та донька мера Дніпра Бориса Філатова.