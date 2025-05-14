Народний депутат виявив недоліки нового сервісу реєстрації домашніх тварин у Києві

Яременко: Широко оголошений КМДА «новий сервіс по реєстрації тварин» – так собі поки що сервіс

Народний депутат України Богдан Яременко висловив невдоволення роботою нового сервісу реєстрації домашніх тварин, запровадженого Київською міською державною адміністрацією (КМДА) у Центрах надання адміністративних послуг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Богдана Яременка.

Згідно з повідомленням, нардеп зіткнувся з низкою проблем під час спроби зареєструвати свого собаку. Зокрема, у ЦНАП йому запропонували скористатися онлайн-сервісом, оскільки для реєстрації в установі необхідно надати фото тварини.

«Прийшов вранці в ЦНАП, де мені люб'язно запропонували зробити це самостійно онлайн, «бо якщо у нас, то треба принести фото собаки розміром 10 на 15». Цікаво, у кого вдома є роздруковане фото 10х15 свого песика?», – зазначив Яременко.

Спроба онлайн-реєстрації також виявилася невдалою. В результаті онлайн маніпуляцій/реєстрацій нардеп отримав від київської влади два електронних листа. В одному з них для завершення реєстрації нардепу запропонували з"їздити у Київську міську лікарню ветеринарної медицини на вулиці Електротехнічну, хоча вона вже має іншу назву – Героїв Електриків. У другому листі нардепу було запропоновано відвідати Службу обліку і реєстрації тварин на Відрадному проспекті, 61.

Також, за словами нардепа, в кінці листа йому було запропоновано переглянути більш детальну інформацію про реєстрацію тварин на сайті Київської міської лікарні ветеринарної медицини, однак надане посилання привело на сайт букмекерської контори «Паріматч».

«Тому широко оголошений КМДА «новий сервіс по реєстрації тварин» – так собі поки що сервіс», – резюмував Яременко.

Депутат також висловив сумнів щодо необхідності запровадженого сервісу, зазначивши, що у разі зникнення тварини КМДА навряд чи займатиметься пошуком зниклої тварини.

Допис Богдана Яременка скриншот

Нагадаємо, що 12 травня КМДА запустила новий сервіс реєстрації домашніх тварин у ЦНАП. Реєстрація є обов’язковою для собак та добровільною для котів.