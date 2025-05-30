Зеленський на «Книжковому Арсеналі» придбав книгу «Убити тирана» 

Зеленський з дружиною відвідали «Книжковмй Арсенал», де придбали понад 10 книг для фронту

На стійці продавець сказав Зеленському: «Щоб ви дописали її українською»

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у п'ятницю, 30 травня, відвідали «Книжковий Арсенал» у Києві. Вони придбали низку книжок, які передадуть на фронт. Про це повідомляють кореспонденти Суспільне Культура, інформує «Главком».

Зокрема, у видавництві Vivat подружжя обрало такі книги:

«Майстер корабля» Юрія Яновського;

«Любий Едварде» Енн Наполітано;

«Зброя судного дня» Юрія Щербака;

артбук «Skovorodance. Коло щасливих людей».

У «Видавництва Анетти Антоненко» Зеленські обрали книжку «Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі». На стійці продавець сказав Зеленському: «Щоб ви дописали її українською».

Також у цьому видавництві подружжя придбало «Кім Джійон, 1982 року народження» Чо Намджу.

У видавництва «Білка» Зеленські купили «Шептуху» Тамари Горіхи Зерня.

На стенді «Абабагаламага» президенту та першій леді подарували «Лірику Маріупольських бомбосховищ» Оксани Стоміної.

У видавництва «Віхола» придбали:

«Бути українською» Ольги Дубчак;

«З країни рижу та опію» Софії Яблонської;

«Букурія. Історія одного плавання» Богдана Журавля.

Книжковий Арсенал 2025

Цьогоріч Міжнародний фестиваль триватиме з 29 травня по 1 червня. Фокус-тема «Книжкового Арсеналу 2025» – «Все між нами – переклад», а її кураторки – Марсі Шор та Оксана Форостина.

У межах «Книжкового Арсеналу» заплановано понад 200 подій. Детальніше про фестиваль читайте за посиланням.