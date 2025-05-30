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Зеленський на «Книжковому Арсеналі» придбав книгу «Убити тирана» 

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Зеленський на «Книжковому Арсеналі» придбав книгу «Убити тирана» 
Зеленський з дружиною відвідали «Книжковмй Арсенал», де придбали понад 10 книг для фронту
скриншот відео

На стійці продавець сказав Зеленському: «Щоб ви дописали її українською»

Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у п'ятницю, 30 травня, відвідали «Книжковий Арсенал» у Києві. Вони придбали низку книжок, які передадуть на фронт. Про це повідомляють кореспонденти Суспільне Культура, інформує «Главком». 

Зокрема, у видавництві Vivat подружжя обрало такі книги:

  • «Майстер корабля» Юрія Яновського;
  • «Любий Едварде» Енн Наполітано;
  • «Зброя судного дня» Юрія Щербака;
  • артбук «Skovorodance. Коло щасливих людей».

У «Видавництва Анетти Антоненко» Зеленські обрали книжку «Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі». На стійці продавець сказав Зеленському: «Щоб ви дописали її українською».

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Також у цьому видавництві подружжя придбало «Кім Джійон, 1982 року народження» Чо Намджу.

У видавництва «Білка» Зеленські купили «Шептуху» Тамари Горіхи Зерня.

На стенді «Абабагаламага» президенту та першій леді подарували «Лірику Маріупольських бомбосховищ» Оксани Стоміної.

У видавництва «Віхола» придбали:

  • «Бути українською» Ольги Дубчак;
  • «З країни рижу та опію» Софії Яблонської;
  • «Букурія. Історія одного плавання» Богдана Журавля.

Книжковий Арсенал 2025

Цьогоріч Міжнародний фестиваль триватиме з 29 травня по 1 червня. Фокус-тема «Книжкового Арсеналу 2025» – «Все між нами – переклад», а її кураторки – Марсі Шор та Оксана Форостина.

У межах «Книжкового Арсеналу» заплановано понад 200 подій. Детальніше про фестиваль читайте за посиланням

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Теги: Київ книги Мистецький Арсенал Володимир Зеленський Олена Зеленська

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