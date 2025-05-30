Зеленський на «Книжковому Арсеналі» придбав книгу «Убити тирана»
На стійці продавець сказав Зеленському: «Щоб ви дописали її українською»
Президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у п'ятницю, 30 травня, відвідали «Книжковий Арсенал» у Києві. Вони придбали низку книжок, які передадуть на фронт. Про це повідомляють кореспонденти Суспільне Культура, інформує «Главком».
Зокрема, у видавництві Vivat подружжя обрало такі книги:
- «Майстер корабля» Юрія Яновського;
- «Любий Едварде» Енн Наполітано;
- «Зброя судного дня» Юрія Щербака;
- артбук «Skovorodance. Коло щасливих людей».
У «Видавництва Анетти Антоненко» Зеленські обрали книжку «Убити тирана. Історія тираноборства від Цезаря до Каддафі». На стійці продавець сказав Зеленському: «Щоб ви дописали її українською».
Також у цьому видавництві подружжя придбало «Кім Джійон, 1982 року народження» Чо Намджу.
У видавництва «Білка» Зеленські купили «Шептуху» Тамари Горіхи Зерня.
На стенді «Абабагаламага» президенту та першій леді подарували «Лірику Маріупольських бомбосховищ» Оксани Стоміної.
У видавництва «Віхола» придбали:
- «Бути українською» Ольги Дубчак;
- «З країни рижу та опію» Софії Яблонської;
- «Букурія. Історія одного плавання» Богдана Журавля.
Книжковий Арсенал 2025
Цьогоріч Міжнародний фестиваль триватиме з 29 травня по 1 червня. Фокус-тема «Книжкового Арсеналу 2025» – «Все між нами – переклад», а її кураторки – Марсі Шор та Оксана Форостина.
У межах «Книжкового Арсеналу» заплановано понад 200 подій. Детальніше про фестиваль читайте за посиланням.
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