Булінг у приватній школі Києва: батьки виграли дві справи і створили прецедент

У навчальному закладі приховували факт булінгу: учня цькували, але керівництво школи на це не реагувало

В одній із приватних шкіл Києва дитина постраждала від булінгу. Батькам вдалося виграти дві судові справи проти навчального закладу. Про це у Facebook-групі «Батьки SOS» повідомила мати потерпілої дитини Надія Полякова, інформує «Главком».

Жінка зазначає, що у навчальному закладі, де здобуває освіту її дитина, приховували факт булінгу. Учня цькували, але керівництво школи на це не реагувало.

У першій справі суд визнав факт булінгу і приховування цього порушення керівництвом школи. Другий позов батьки теж виграли: згідно з рішенням апеляційного суду, їм мають відшкодувати моральну шкоду.

«Це не просто перемога нашої сім’ї. Це прецедент. Це сигнал для всіх батьків: не мовчіть, не бійтеся, не відступайте... Дитина повинна знати: вона не сама, щоб витримати це», – зазначає Надія Полякова.

Допис Надії Полякової скриншот допису

Нагадаємо, в Україні за перші чотири місяці 2025 року зафіксовано 130 випадків булінгу. В середньому поліція цьогоріч щомісяця складає по 32 протоколи щодо булінгу. А це у 1,5 раза більше, ніж у відповідний період торік. Більше ніж половину протоколів складають саме на малолітніх школярів та на підлітків від 14 до 16 років. Лише у 48% справ щодо булінгу було прийнято рішення.

Раніше у селі Забір'я Київської області мати учня поскаржилася на булінг у місцевій школі. За її словами, хлопець з дев'ятого класу зайшов до семикласників, схопив одного з учнів, зірвав із нього одяг та не давав одягнутися.

До слова, раніше інформаційне агентство «Главком» та Український інститут дослідження екстремізму за підтримки Уповноваженого президента України з прав дитини презентували спеціальний проєкт з протидії булінгу в школі «Стоп шкільний терор» («Безпечна школа»).