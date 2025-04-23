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У Києві відбувся чемпіонат Нацгвардії з футзалу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Києві відбувся чемпіонат Нацгвардії з футзалу
Змагання були проведені згідно з планом-календарем Національної гвардії

У футзальному чемпіонаті взяли участь п'ять команд із територіальних обʼєднань НГУ та три команди з навчальних закладів НГУ

16-17 квітня на базі спортивного комплексу Українського державного університету імені Михайла Драгоманова в Києві пройшов чемпіонат Національної гвардії України з футзалу. Захід відбувся за сприяння НГУ та за підтримки Української асоціації футболу. Про це повідомляє «Главком».

Змагання були проведені згідно з планом-календарем Національної гвардії з метою розвитку футболу серед військовослужбовців та підтримки їхньої фізичної й психологічної реабілітації.

У футзальному чемпіонаті взяли участь п'ять команд із територіальних обʼєднань НГУ та три команди з навчальних закладів НГУ:

  • Північне ОТО (Київ);
  • Центральне ОТО (Дніпро);
  • Східне ОТО (Харків);
  • Південне ОТО (Одеса);
  • Західне ОТО (Львів);
  • Харківська академія НГУ;
  • Київський інститут НГУ;
  • Івано-Франківський навчальний центр НГУ.

Призерами змагань серед територіальних обʼєднань стали:

  1. Північне ОТО (Київ).
  2. Південне ОТО (Одеса).
  3. Центральне ОТО (Дніпро).

Індивідуальні нагороди:

  • найкращий гравець: Роман Бакум (Північне ОТО);
  • найкращий воротар: Герман Горовий (Центральне ОТО);
  • найкращий бомбардир: Микола Ляшенко (Південне ОТО).

Призерами змагань серед навчальних закладів стали:

  1. Харківська академія НГУ.
  2. Івано-Франківський навчальний центр НГУ.
  3. Київський інститут НГУ.

У церемонії нагородження взяли участь начальник департаменту професійної підготовки ГУ НГУ полковник Ростислав Пастернак, президент Асоціації футзалу України Сергій Владика та колишній футболіст, а нині військовослужбовець ЗСУ Владислав Ващук, який скористався нагодою і привітав Сергія Владику, гравців, тренерів та персонал національної збірної України з футзалу з виходом до фінальної частини Євро-2026.

«Вихід нашої збірної до фінальної частини Євро-2026 – це результат великої праці команди, тренерського штабу та всієї футзальної спільноти України. Ми пишаємося цим досягненням і рухаємося далі з вірою в нові перемоги!» – зауважив президент Асоціації футзалу України Сергій Владико.

Теги: футзал Нацгвардія

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