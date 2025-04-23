У Києві відбувся чемпіонат Нацгвардії з футзалу
У футзальному чемпіонаті взяли участь п'ять команд із територіальних обʼєднань НГУ та три команди з навчальних закладів НГУ
16-17 квітня на базі спортивного комплексу Українського державного університету імені Михайла Драгоманова в Києві пройшов чемпіонат Національної гвардії України з футзалу. Захід відбувся за сприяння НГУ та за підтримки Української асоціації футболу. Про це повідомляє «Главком».
Змагання були проведені згідно з планом-календарем Національної гвардії з метою розвитку футболу серед військовослужбовців та підтримки їхньої фізичної й психологічної реабілітації.
У футзальному чемпіонаті взяли участь п'ять команд із територіальних обʼєднань НГУ та три команди з навчальних закладів НГУ:
- Північне ОТО (Київ);
- Центральне ОТО (Дніпро);
- Східне ОТО (Харків);
- Південне ОТО (Одеса);
- Західне ОТО (Львів);
- Харківська академія НГУ;
- Київський інститут НГУ;
- Івано-Франківський навчальний центр НГУ.
Призерами змагань серед територіальних обʼєднань стали:
- Північне ОТО (Київ).
- Південне ОТО (Одеса).
- Центральне ОТО (Дніпро).
Індивідуальні нагороди:
- найкращий гравець: Роман Бакум (Північне ОТО);
- найкращий воротар: Герман Горовий (Центральне ОТО);
- найкращий бомбардир: Микола Ляшенко (Південне ОТО).
Призерами змагань серед навчальних закладів стали:
- Харківська академія НГУ.
- Івано-Франківський навчальний центр НГУ.
- Київський інститут НГУ.
У церемонії нагородження взяли участь начальник департаменту професійної підготовки ГУ НГУ полковник Ростислав Пастернак, президент Асоціації футзалу України Сергій Владика та колишній футболіст, а нині військовослужбовець ЗСУ Владислав Ващук, який скористався нагодою і привітав Сергія Владику, гравців, тренерів та персонал національної збірної України з футзалу з виходом до фінальної частини Євро-2026.
«Вихід нашої збірної до фінальної частини Євро-2026 – це результат великої праці команди, тренерського штабу та всієї футзальної спільноти України. Ми пишаємося цим досягненням і рухаємося далі з вірою в нові перемоги!» – зауважив президент Асоціації футзалу України Сергій Владико.
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