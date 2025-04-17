Гравець збірної України з футзалу став найкращим бомбардиром відбору до Євро-2026

Жук відзначився покером у матчі з Кіпром

Жук забив 9 голів у відборі Євро-2026

Гравець збірної України з футзалу Євгеній Жук став найкращим бомбардиром кваліфікації на Євро-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Асоціацію футзалу України.

Всього за 6 матчів Жук відзначився 9 разів, в тому числі одним покером у домашньому матчі проти Кіпру.

Нагадаємо, збірна України з футзалу перемогою завершила свій шлях в основному раунді відбору Євро-2026.

Перемігши в п'ятому матчі основного раунду відбору Євро-2026 із футзалу команду Кіпру (11:1), збірна України достроково оформила путівку до фінального турніру, що проходитиме з 20 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках латвійської Риги та литовського Каунаса.

У заключному поєдинку групи 1, який уже не мав для підопічних Олександра Косенка турнірного значення, українці приймали Румунію.

Зустріч розпочалася з хвилини мовчання в пам’ять про загиблих під час атак країни-терориста.

Перший тайм проходив у рівній боротьбі, голкіпери обох команд здійснювали сейви. На 15-й хвилині Маня вивів румунів уперед, та невдовзі Абакшин здорово завершив комбінацію нашої збірної, зрівнявши рахунок.

По перерві влучний удар Шведа вивів українців уперед. Поступово румуни набрали п’ять фолів, що змушувало їх грати обережніше. На 31-й хвилині після блискавичної контратаки третій гол синьо-жовтих оформив Семенченко.

У підсумку наші хлопці перемогли з рахунком 3:1, здобувши шість звитяг у шести матчах.

Україна – Румунія – 3:1 (1:1)

Голи: Фаренюк (16), Швед (25), Семенченко (31) – Маня (15).

Жеребкування фінального турніру заплановано на 24 жовтня. Під час церемонії на «Жальгіріс-Арені» в Каунасі буде сформовано чотири групи по чотири збірні, і по дві найкращі команди кожного квартету потім вийдуть до чвертьфіналу.

На Євро-2026 виступатимуть 16 учасників: Латвія й Литва в ролі господарів, переможці 10 груп основного раунду відбору, а також чотири переможці плей-оф за участі восьми найкращих других команд.

Основний раунд завершиться 16 квітня. Жеребкування стикових матчів відбудеться 21 травня, а самі поєдинки – із 15-го до 24 вересня.