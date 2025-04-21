Жіноче Євро-2027 із футзалу: стала відома дата жеребкування кваліфікації

У фінальному турнірі жіночого Євро-2027 із футзалу вперше в історії виступатимуть вісім команд

Цього року із жеребкування кваліфікації розпочнеться цикл наступного чемпіонату Європи з футзалу серед жіночих команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

За інформацією УЄФА, жеребкування основного та елітного раундів відбору Євро-2027 із футзалу серед жінок заплановано на 12 грудня. Самі матчі відбудуться вже 2026 року. Про формат змагань та регламент буде оголошено додатково, але вже зараз відомо, що у фінальному турнірі вперше в історії виступатимуть вісім команд.

Нагадаємо, усі три чемпіонати Європи з футзалу серед жінок, які проводилися до цього моменту за участі чотирьох учасників — у 2019-му, 2022-му (перенесений з 2021-го) та 2023 роках, – вигравала Іспанія. Збірна України посідала на цих форумах четверте, третє та друге місця відповідно.

Цього року відбудеться перший чемпіонат світу з футзалу серед жінок, але наша команда, на жаль, путівку на Філіппіни не здобула, в основному раунді європейської кваліфікації пропустивши вперед у своїй групі Францію.

Нагадаємо, виїзним матчем із Чехією жіноча збірна України продовжила боротьбу в розіграші Ліги націй-2025.

Наша команда стартувала в турнірі з перемог над Албанією (2:1) та Хорватією (2:1), а чотири дні тому здолала Чехію (1:0). Тепер же підопічні Володимира Пятенка проводили виїзну гру із чешками в місті Усті-над-Лабем на Міському стадіоні.

На 4-й хвилині господарки вийшли вперед – після закидання з глибини до штрафного й серії рикошетів Світкова проштовхнула м’яч у ворота. Українки відповіли своїми невлучними спробами. Пізніше під час двох кутових нашу команду виручали Басанська й Самсон. На 19-й хвилині синьо-жовті зрівняли рахунок – Козлова заробила пенальті, який реалізувала Петрик. Надалі гра дещо заспокоїлася, але гострішими були атаки гостей. Незадовго до перерви Петрик вивела Овдійчук на побачення з кіпером, але Вотікова дуель виграла.

По перерві українки кілька разів пробивали у площину, хоч і без особливої небезпеки, а ближче до завершення зустрічі непогано вибігали в контратаки. У господарок мало що виходило на нашій половині поля. Лише під кінець основного часу Зоннтагова потужним ударом із підбору перевірила Самсон. У підсумку – нічия 1:1, і збірна України зберігає лідерство у квартеті.