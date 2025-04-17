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Ліквідація ЗСУ ексгравця молодіжної збірної України з футзалу: стали відомі деталі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ліквідація ЗСУ ексгравця молодіжної збірної України з футзалу: стали відомі деталі
Яблонський у 2025 році підписав контракт з Міноборони РФ

Сили оборони ліквідували зрадника на території Курської області

В анексованому Севастополі у середу, 16 квітня, відбулися похорони окупанта та ексгравця молодіжної збірної України з футзалу Олексія Яблонського. Про це повідомляє «Главком».

«Губернатор Севастополя» Михайло Развожаєв повідомив, що ексфутболіст у 2025 році підписав контракт з Міноборони РФ. Гвардії єфрейтор Яблонський служив у повітряно-десантному підрозділі.

Сили оборони ліквідували зрадника на території Курської області.

Про точну дату та обставини загибелі Яблонського Развожаєв не повідомив

Нагадаємо, сили оборони ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Як повідомлялося, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.

Сили оборони ліквідували російського окупанта – борця Батора Ердинієва.

Батор Ердинієв народився 17 квітня 1981 року. Був багаторазовим призером районних та республіканських турнірів з вільної боротьби.

У грудні 2023 року долучився добровольцем до окупаційної п'ятої танкової бригади.

Гвардії лейтенант Ердинієв Батор (позивний «Баргут») командир танкового взводу танкової роти танкового батальйону 5 гвардійської танкової бригади 36 загальновійськової армії Східного військового округу був ліквідований 26 березня 2025 року на Донеччині.

У окупанта залишилася дружина та дві доньки.

Теги: Крим росія окупанти НОВИНИ ФУТБОЛУ війна Севастополь футзал Курщина

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