У клубі НХЛ – п’ять випадків зараження коронавірусом. Керівництво закрило тренувальну базу



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Наразі «блискавки» б'ють не на хокейному майданчику Фото - Instagram клубу «Тампа-Бей Латнінґ»

Наразі у зв’язку з цією новиною планів з відновлення сезону не змінювали

Один з клубів Національної хокейної ліги закрив тренувальну базу через зараження коронавірусом кількох гравців і співробітників. Про це інформує аналітик TSN Боб Маккензі в своєму Twitter.

Повідомляється, що у трьох хокеїстів і двох співробітників команди було виявлено зараження коронавірусом. Ймовірно, мова йде про клуб «Тампа-Бей Лайтнінґ». Очікується, що, якщо подальших позитивних результатів тестів у клубі не буде, тренувальний центр буде відкритий знову.

Нагадаємо, регулярний чемпіонат НХЛ достроково завершений. У плей-оф зіграють 24 команди, які мають на момент зупинки регулярного чемпіонату найбільший відсоток перемог. Таким чином, у розіграш Кубка Стенлі не потрапляють «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Вінґз», «Баффало Сейбрз», «Нью-Джерсі Девілз», «Лос-Анджелес Кінґз», «Сан-Хосе Шаркс» і «Анагайм Дакс».