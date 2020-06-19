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    У клубі НХЛ – п’ять випадків зараження коронавірусом. Керівництво закрило тренувальну базу

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    Наразі&nbsp;&laquo;блискавки&raquo; б'ють не на хокейному майданчику - У клубі НХЛ – п’ять випадків зараження коронавірусом. Керівництво закрило тренувальну базу
    Наразі «блискавки» б'ють не на хокейному майданчику
    Фото - Instagram клубу «Тампа-Бей Латнінґ»

    Наразі у зв’язку з цією новиною планів з відновлення сезону не змінювали

    Один з клубів Національної хокейної ліги закрив тренувальну базу через зараження коронавірусом кількох гравців і співробітників. Про це інформує аналітик TSN Боб Маккензі в своєму Twitter.

    Повідомляється, що у трьох хокеїстів і двох співробітників команди було виявлено зараження коронавірусом. Ймовірно, мова йде про клуб «Тампа-Бей Лайтнінґ». Очікується, що, якщо подальших позитивних результатів тестів у клубі не буде, тренувальний центр буде відкритий знову.

    Нагадаємо, регулярний чемпіонат НХЛ достроково завершений. У плей-оф зіграють 24 команди, які мають на момент зупинки регулярного чемпіонату найбільший відсоток перемог. Таким чином, у розіграш Кубка Стенлі не потрапляють «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Вінґз», «Баффало Сейбрз», «Нью-Джерсі Девілз», «Лос-Анджелес Кінґз», «Сан-Хосе Шаркс» і «Анагайм Дакс».

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    хокей НХЛ коронавірус «Тампа-Бей Лайтнінґ»
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