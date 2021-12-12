У Краматорську відкрили пам’ятник закатованому бойовиками юному футболісту

Степана Чубенка вбили через те, що він відмовився зняти синьо-жовту стрічку

У Краматорську відкрили пам'ятник воротарю місцевого «Авангарда», Народному Герою України Степану Чубенку. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Степан Чубенко навчався в краматорській загальноосвітній школі № 12, захоплювався футболом. Був воротарем юнацької команди та мріяв стати професійним футболістом. Уболівав за донецький «Шахтар». Із друзями організував команду КВК і опікувався дитячим будинком у рідному місті. Цікавився історією. На початку війни на Донбасі разом із друзями брав участь у мітингах на підтримку цілісності України, носив воду й продукти українським військовим, які прибули на захист міста. Ризикуючи життям, Степан зняв на міській площі прапор так званої «ДНР». Посмертно нагороджений орденом «Народний Герой України».

Бойовики затримали 16-річного Чубенка за стрічку з українським прапором у рюкзаку, катували і розстріляли.