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    У Краматорську відкрили пам’ятник закатованому бойовиками юному футболісту

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    Степан Чубенко загинув за бажання бути українцем - У Краматорську відкрили пам’ятник закатованому бойовиками юному футболісту
    Степан Чубенко загинув за бажання бути українцем
    фото з відкритих джерел

    Степана Чубенка вбили через те, що він відмовився зняти синьо-жовту стрічку

    У Краматорську відкрили пам'ятник воротарю місцевого «Авангарда», Народному Герою України Степану Чубенку. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

    Степан Чубенко навчався в краматорській загальноосвітній школі № 12, захоплювався футболом. Був воротарем юнацької команди та мріяв стати професійним футболістом. Уболівав за донецький «Шахтар». Із друзями організував команду КВК і опікувався дитячим будинком у рідному місті. Цікавився історією. На початку війни на Донбасі разом із друзями брав участь у мітингах на підтримку цілісності України, носив воду й продукти українським військовим, які прибули на захист міста. Ризикуючи життям, Степан зняв на міській площі прапор так званої «ДНР». Посмертно нагороджений орденом «Народний Герой України».

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    Бойовики затримали 16-річного Чубенка за стрічку з українським прапором у рюкзаку, катували і розстріляли.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Степан Чубенко ФК «Авангард» (Краматорськ)
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    У Краматорську відкрили пам’ятник закатованому бойовиками юному футболісту