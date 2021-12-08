Несподівано помер тренер і експерт Гамула

Ігор Гамула пішов з життя на 61-му році

Колишній наставник «Закарпаття» останнім часом працював у Ростові

На 61-му році життя помер тренер і експерт Ігор Гамула. Про це повідомляє пресслужба «Ростова», де спеціаліст працював тренером.

Гамула розпочинав тренерську кар'єру у 1992 році у херсонському «Кристалі», коли завершив у «Таврії» кар'єру футболіста. Згодом фахівець очолював новоросійський «Чорноморець», латвійські команди «Даугава» та «Дінабург», потім повернувся в Україну, де працював у «Закарпатті».

У 2011 році Ігор опинився у «Ростові», де надалі тренував молодіжну команду, а у 2014 році був наставником основи.

2017-го залишив клуб, але потім провів там ще два роки на посаді селекціонера. Також працював телеекспертом на українському телебаченні.

Як гравець перемагав у Кубку СРСР 1981 року.

Ігор Гамула є випускником Луганського спортінтернату.