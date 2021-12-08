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    Несподівано помер тренер і експерт Гамула

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    Ігор Гамула пішов з життя на 61-му році - Несподівано помер тренер і експерт Гамула
    Ігор Гамула пішов з життя на 61-му році
    фото з відкритих джерел

    Колишній наставник «Закарпаття» останнім часом працював у Ростові

    На 61-му році життя помер тренер і експерт Ігор Гамула. Про це повідомляє пресслужба «Ростова», де спеціаліст працював тренером.

    Гамула розпочинав тренерську кар'єру у 1992 році у херсонському «Кристалі», коли завершив у «Таврії» кар'єру футболіста. Згодом фахівець очолював новоросійський «Чорноморець», латвійські команди «Даугава» та «Дінабург», потім повернувся в Україну, де працював у «Закарпатті».

    У 2011 році Ігор опинився у «Ростові», де надалі тренував молодіжну команду, а у 2014 році був наставником основи.

    2017-го залишив клуб, але потім провів там ще два роки на посаді селекціонера. Також працював телеекспертом на українському телебаченні.

    Як гравець перемагав у Кубку СРСР 1981 року.

    Ігор Гамула є випускником Луганського спортінтернату.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ігор Гамула ФК «Таврія» (Сімферополь) ФК «Кристал» (Херсон) ФК «Закарпаття» (Ужгород)
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    Несподівано помер тренер і експерт Гамула