  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Помер Суперфан «Динамо» Парамон

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сергій Заборовський був найвідданнішим прихильником київського футбольного клубу - Помер Суперфан «Динамо» Парамон
    Сергій Заборовський був найвідданнішим прихильником київського футбольного клубу
    фото з відкритих джерел

    Сергію Заборовському було 66 років

    Найвідданіший уболівальник київського «Динамо» Суперфан Парамон помер на 67-му році життя.

    Примітно, що він працював прибиральником в аеропорту «Київ», але це не заважало йому відвідувати всі матчі столичного клубу, причому, коли дозволяло здоров’я, обов’язково їздив на ігри команди на чужих полях.

    Йому пошили форму «Суперфана» і дозволяли навіть бути біля тренерської лави.

    .jpg_69

    Він захоплювався не лише футболом. Його пам’ятають і вболівальники хокейного «Сокола», баскетбольного «Будівельника», гандбольного «Спартака» і, звичайно, багатьох збірних України.

    Навесні Заборовський впав біля свого будинку і сильно вдарився головою об асфальт. Після доби коми,Парамон прийшов до тями, але втратив зір і координацію рухів. Операцію і відновлення оплатив клуб.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ фанати ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Помер Суперфан «Динамо» Парамон