Помер Суперфан «Динамо» Парамон

Сергію Заборовському було 66 років

Найвідданіший уболівальник київського «Динамо» Суперфан Парамон помер на 67-му році життя.

Примітно, що він працював прибиральником в аеропорту «Київ», але це не заважало йому відвідувати всі матчі столичного клубу, причому, коли дозволяло здоров’я, обов’язково їздив на ігри команди на чужих полях.

Йому пошили форму «Суперфана» і дозволяли навіть бути біля тренерської лави.

Він захоплювався не лише футболом. Його пам’ятають і вболівальники хокейного «Сокола», баскетбольного «Будівельника», гандбольного «Спартака» і, звичайно, багатьох збірних України.

Навесні Заборовський впав біля свого будинку і сильно вдарився головою об асфальт. Після доби коми,Парамон прийшов до тями, але втратив зір і координацію рухів. Операцію і відновлення оплатив клуб.