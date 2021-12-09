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    Стали відомі склади кошиків перед жеребкуванням плей-оф Ліги чемпіонів

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    Жеребкування Ліги чемпіонів відбудеться 13 грудня - Стали відомі склади кошиків перед жеребкуванням плей-оф Ліги чемпіонів
    Жеребкування Ліги чемпіонів відбудеться 13 грудня
    фото з відкритих джерел

    До числа «несіяних» потрапили «Парі Сен-Жермен» та «Інтер»

    В груповому турнірі Ліги чемпіонів залишилося провести один матч. Через хуртовину в Бергамо зустріч між «Аталантою» і «Вільярреалом» відбудеться 9 грудня. Але вже відомо, хто з ким не зустрінеться в 1/8 фіналу турніру.

    Команди поділили на «сіяні» та «несіяні». Перші – команди, які зайняли у своїх групах перші місця, а «несіяні» – команди, які завершили груповий етап на другому місці.

    «Сіяні»:

    «Манчестер Сіті» (Англія), «Ліверпуль» (Англія), «Аякс» (Нідерланди), «Реал» (Іспанія), «Баварія» (Німеччина), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Лілль» (Франція) , «Ювентус» (Італія).

    «Несіяні»:

    «ПСЖ» (Франція), «Атлетіко» (Іспанія), «Спортінг» (Португалія), «Інтер» (Італія), «Бенфіка» (Португалія), «Вільярреал» (Іспанія)/«Аталанта» (Італія), «Зальцбург» (Австрія), «Челсі» (Англія).

    Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів відбудеться в Ньоні (Швейцарія) 13 грудня.

    Команди з однієї країни не зможуть зустрітися одна з одною, а «сіяні» команди проведуть першу гру на виїзді.

    Попередньо перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, другі матчі можна буде побачити 8, 9, 15 та 16 березня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування Ліга чемпіонів
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    Стали відомі склади кошиків перед жеребкуванням плей-оф Ліги чемпіонів