Стали відомі склади кошиків перед жеребкуванням плей-оф Ліги чемпіонів

До числа «несіяних» потрапили «Парі Сен-Жермен» та «Інтер»

В груповому турнірі Ліги чемпіонів залишилося провести один матч. Через хуртовину в Бергамо зустріч між «Аталантою» і «Вільярреалом» відбудеться 9 грудня. Але вже відомо, хто з ким не зустрінеться в 1/8 фіналу турніру.

Команди поділили на «сіяні» та «несіяні». Перші – команди, які зайняли у своїх групах перші місця, а «несіяні» – команди, які завершили груповий етап на другому місці.

«Сіяні»:

«Манчестер Сіті» (Англія), «Ліверпуль» (Англія), «Аякс» (Нідерланди), «Реал» (Іспанія), «Баварія» (Німеччина), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Лілль» (Франція) , «Ювентус» (Італія).

«Несіяні»:

«ПСЖ» (Франція), «Атлетіко» (Іспанія), «Спортінг» (Португалія), «Інтер» (Італія), «Бенфіка» (Португалія), «Вільярреал» (Іспанія)/«Аталанта» (Італія), «Зальцбург» (Австрія), «Челсі» (Англія).

Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів відбудеться в Ньоні (Швейцарія) 13 грудня.

Команди з однієї країни не зможуть зустрітися одна з одною, а «сіяні» команди проведуть першу гру на виїзді.

Попередньо перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, другі матчі можна буде побачити 8, 9, 15 та 16 березня.