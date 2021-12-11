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    Шевченко пішов з «Дженоа» на дно

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    Андрій Шевченко набрав з&nbsp;&laquo;Дженоа&raquo; одне очко в п'яти матчах - Шевченко пішов з «Дженоа» на дно
    Андрій Шевченко набрав з «Дженоа» одне очко в п'яти матчах
    фото з відкритих джерел

    Команда українця в Серії А догралася до передостаннього місця в турнірній таблиці

    Футбольний клуб «Дженоа» провів п’ятий матч під керівництвом українського тренера Андрія Шевченка і зазнав четвертої поразки. В грі 17 туру з «Сампдорією» «грифони» горіли 0:3, і в кінці зустрічі зуміли забити гол престижу. Цей м’яч став першим, який «Дженоа» забив за Шевченка в чемпіонаті Італії.

    Зазначимо, що «Сампдорія» була одним з конкурентів «Дженоа» в боротьбі за виживання.

    В наступному турі, 17 грудня, «Дженоа» зіграє в Римі проти «Лаціо».

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко ФК «Сампдорія»
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    Шевченко пішов з «Дженоа» на дно