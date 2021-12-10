Гол Ярмоленка на Євро став найкращим в історії збірної України

Андрій Ярмоленко, на думку вболівальників, забив найкращий гол в історії української збірної

До ТОП-3 увійшли також м’ячі, забиті Шевченком і Ребровим

Гол, який забив атакувальний півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко у ворота збірної Нідерландів на чемпіонаті Європи, став найкращим за 30-річну історії національної команди. Голосування проводила Українська асоціація футболу.

За м’яч, який забив Ярмоленко, проголосувало 60% уболівальників. Тоді Андрій скоротив рахунок у матчі (1:2), а загалом Нідерланди перемогли – 3:2.

Тренер Андрій Шевченко, який керував збірною на Євро-2020, своїм голом у ворота збірної Росії 1999 року посів другу сходинку. За нього свої голоси дав 31% фанатів. Нападник відзначився на останніх хвилинах зустрічі (1:1) і Україна потрапила в плей-оф чемпіонату Європи.

На третьому рядку з 9% голосів опинився Сергій Ребров. Йому пощастило вразити ворота з далекої відстані в матчі чемпіонату світу 2006 року з Саудівською Аравією (4:0).

Збірна України, нагадаємо, вийшла до плей-оф чемпіонату світу і в березні проведе стикові матчі за право зіграти у фінальній частині.