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    Гол Ярмоленка на Євро став найкращим в історії збірної України

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    Андрій Ярмоленко, на думку вболівальників, забив найкращий гол в історії української збірної - Гол Ярмоленка на Євро став найкращим в історії збірної України
    Андрій Ярмоленко, на думку вболівальників, забив найкращий гол в історії української збірної
    фото з відкритих джерел

    До ТОП-3 увійшли також м’ячі, забиті Шевченком і Ребровим

    Гол, який забив атакувальний півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко у ворота збірної Нідерландів на чемпіонаті Європи, став найкращим за 30-річну історії національної команди. Голосування проводила Українська асоціація футболу.

    За м’яч, який забив Ярмоленко, проголосувало 60% уболівальників. Тоді Андрій скоротив рахунок у матчі (1:2), а загалом Нідерланди перемогли – 3:2.

    Тренер Андрій Шевченко, який керував збірною на Євро-2020, своїм голом у ворота збірної Росії 1999 року посів другу сходинку. За нього свої голоси дав 31% фанатів. Нападник відзначився на останніх хвилинах зустрічі (1:1) і Україна потрапила в плей-оф чемпіонату Європи.

    На третьому рядку з 9% голосів опинився Сергій Ребров. Йому пощастило вразити ворота з далекої відстані в матчі чемпіонату світу 2006 року з Саудівською Аравією (4:0).

    Збірна України, нагадаємо, вийшла до плей-оф чемпіонату світу і в березні проведе стикові матчі за право зіграти у фінальній частині.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Сергій Ребров
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    Гол Ярмоленка на Євро став найкращим в історії збірної України