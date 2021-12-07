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    В рейтингу найдорожчих нападників світу змінився лідер

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    Кіліан Мбаппе і Ерлінг Голланд в майбутньому, за прогнозами спеціалістів, стануть найкращими футболістами світу - В рейтингу найдорожчих нападників світу змінився лідер
    Кіліан Мбаппе і Ерлінг Голланд в майбутньому, за прогнозами спеціалістів, стануть найкращими футболістами світу
    фото з відкритих джерел

    Нападник дортмундської «Боруссії» Ерлінг Голанд очолив рейтинг провідних гравців

    Компанія CIES Football Observatory, яка займається дослідженнями у галузі футболу, опублікувала рейтинг найдорожчих форвардів світу до 23 років. П’ятірка лідерів у ньому є найдорожчими гравцями на поточний моменти взагалі.

    Примітно, що перше місце в рейтингу розділили Ерлінг Голанд («Борусія» Д), Вінісіус Жуніор («Реал») і Філ Фоден («Манчестер Сіті»). Кожного з них оцінили у €150 млн.

    В той же час, нападник «Парі Сен-Жермен» Кіліан Мбаппе, який посів дев'яте місце у голосуванні за «Золотий м'яч»-2021, не потрапив навіть до топ-5. Він посів восьме місце у рейтингу (€80 млн). Така «невелика» ціна на нього пояснюється тим, що його контракт з французьким клубом спливає влітку 2022 року. Якщо сторони довомляться про нову угод, то його вартість повернеться до звичних €160 млн.

    Топ-10 найдорожчих нападників у світі до 23 років

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кіліан Мбаппе Філ Фоден Ерлінґ Голлан
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    В рейтингу найдорожчих нападників світу змінився лідер