В рейтингу найдорожчих нападників світу змінився лідер

Нападник дортмундської «Боруссії» Ерлінг Голанд очолив рейтинг провідних гравців

Компанія CIES Football Observatory, яка займається дослідженнями у галузі футболу, опублікувала рейтинг найдорожчих форвардів світу до 23 років. П’ятірка лідерів у ньому є найдорожчими гравцями на поточний моменти взагалі.

Примітно, що перше місце в рейтингу розділили Ерлінг Голанд («Борусія» Д), Вінісіус Жуніор («Реал») і Філ Фоден («Манчестер Сіті»). Кожного з них оцінили у €150 млн.

В той же час, нападник «Парі Сен-Жермен» Кіліан Мбаппе, який посів дев'яте місце у голосуванні за «Золотий м'яч»-2021, не потрапив навіть до топ-5. Він посів восьме місце у рейтингу (€80 млн). Така «невелика» ціна на нього пояснюється тим, що його контракт з французьким клубом спливає влітку 2022 року. Якщо сторони довомляться про нову угод, то його вартість повернеться до звичних €160 млн.

Топ-10 найдорожчих нападників у світі до 23 років