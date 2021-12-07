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    Міжнародний олімпійський комітет відреагував на рішення США бойкотувати Олімпіаду

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    Політиків США не буде на Іграх у Пекіні - Міжнародний олімпійський комітет відреагував на рішення США бойкотувати Олімпіаду
    Політиків США не буде на Іграх у Пекіні
    фото з відкритих джерел

    У МОК зазначили, що організація зберігає політичний нейтралітет

    Рішення США влаштувати дипломатичний бойкот Олімпіаді в Пекіні в Міжнародному олімпійському комітеті сприйняли спокійно. Там з повагою поставилися до заяви Білого дому. Про це повідомляє AFP.

    «Присутність урядовців та дипломатів на Олімпіаді – це суто політичне рішення влади конкретної країни. МОК повністю поважає це право, зберігаючи політичний нейтралітет», – сказав представник МОК.

    Раніше прес-секретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена не спрямовуватиме дипломатичних чи офіційних представників на зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри у Пекіні 2022 року. Вона пояснила це «геноцидом, що триває, і злочинами проти людяності в Сіньцзяні та іншими порушеннями прав людини.

    При цьому Псакі наголосила, що збірна США візьме участь у Іграх.

    Олімпіада пройде у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.

    Із закликами бойкотувати зимові Ігри раніше виступали різні політики з Канади, Норвегії, США, а також представники майже 200 правозахисних організацій із різних країн. Це пов'язано зі звинуваченнями у масових репресіях у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР) проти місцевої мусульманської етнічної меншини.

    У щорічній доповіді Держдепартаменту з прав людини, опублікованій 30 березня, політику Китаю в Сіньцзяні було названо геноцидом. «У Китаї урядова влада вчинила геноцид проти уйгурів, які переважно є мусульманами, і злочини проти людяності, включаючи тюремне ув'язнення, тортури, примусову стерилізацію, переслідування уйгурів та членів інших релігійних та етнічних меншин», – йшлося в доповіді.

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    Теги: Олімпіада США біатлон Китай
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    Міжнародний олімпійський комітет відреагував на рішення США бойкотувати Олімпіаду