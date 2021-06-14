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    Краще за Ярмоленка. Нападник Чехії забив гол з центра поля (відео)

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    Патрік Шик забив неймовірний гол - Краще за Ярмоленка. Нападник Чехії забив гол з центра поля (відео)
    Патрік Шик забив неймовірний гол
    Фото з відкритих джерел

    Команда Ярослава Шингали переграла Шотландію

    Збірна Чехії обіграла Шотландію в першому турі групового етапу Євро-2020. Рахунок в першому таймі матчу в Глазго відкрили чехи – Цоуфал з правого флангу м'яко подав на Шика, а Патрік головою продовжив в дальній кут.

    Справжньою окрасою матчу став другий гол Шика. Гравець леверкузенського «Байєра» втік в контратаку і одразу за центральною лінією поля так вдарив, що воротар шотландців Маршалл врятувати команду не зміг. Матч завершився з рахунком - 2:0.

    У 2017 році Шик міг перейти в «Ювентус», але туринці відмовилися від трансферу через проблеми чеха з серцем. Влітку 2020 Патрік перейшов з «Роми» в «Байєр» за €26,5 млн.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Краще за Ярмоленка. Нападник Чехії забив гол з центра поля (відео)