Краще за Ярмоленка. Нападник Чехії забив гол з центра поля (відео)

Команда Ярослава Шингали переграла Шотландію

Збірна Чехії обіграла Шотландію в першому турі групового етапу Євро-2020. Рахунок в першому таймі матчу в Глазго відкрили чехи – Цоуфал з правого флангу м'яко подав на Шика, а Патрік головою продовжив в дальній кут.

Справжньою окрасою матчу став другий гол Шика. Гравець леверкузенського «Байєра» втік в контратаку і одразу за центральною лінією поля так вдарив, що воротар шотландців Маршалл врятувати команду не зміг. Матч завершився з рахунком - 2:0.

У 2017 році Шик міг перейти в «Ювентус», але туринці відмовилися від трансферу через проблеми чеха з серцем. Влітку 2020 Патрік перейшов з «Роми» в «Байєр» за €26,5 млн.