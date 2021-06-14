Матч Україна – Нідерланди встановив історичне досягнення

Після безгольового першого тайму після перерви суперники забили п’ять голів

Гра першого туру групи C Україна - Нідерланди запам'ятається не тільки фантастичним голом Ярмоленка, але і результативним другим таймом, у якому було встановлено новий футбольний рекорд.

Якщо в першому таймі на табло горіли «сухі» нулі, то в другій половині зустрічі глядачі на «Йоганн Кройф Арені» могли спостерігати за феєрією голів у виконанні обох команд.

Матч Нідерланди – Україна увійшов до футбольної історії як перший, в якому після першого тайму за рахунку 0:0 було забито п'ять м'ячів.

Нагадаємо, що за Україну забивали Андрій Ярмоленко і Роман Яремчук, а за Нідерланди – Джорджиньо Вейналдум, Ваут Вегхорст і Дензел Думфріс.

Наступний матч Україна проведе 17 червня в Бухаресті проти Північної Македонії.