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    Чехія очолила групу Євро, де грає Англія

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    Чехія очолила групу Євро, де грає Англія
    Фото з відкритих джерел

    Команда Ярослава Шингали продемонструвала дуже потужну гру

    Збірна Чехії впевнено стартувала на чемпіонаті Європи з футболу. У матчі з Шотландією вона забила двічі і очолила групу. Англія, яка мінімально переграла Хорватію (1:0), йде другою за різницею забитих і пропущених м’ячів.

    Дублем відзначився форвард нападник німецького «Баєра» Патрік Шик. на 42-й хвилині він високо вистрибнув і головою переправив м'яч у дальній кут воріт. Другий гол Шик забив з центру поля. На 52-й хвилині чехи після перехоплення провели швидку атаку, Патрік побачив, що Девід Маршалл далеко вийшов з воріт, і зарядив з центру поля – м'яч влетів під поперечину. Підсумок – 2:0.

    Євро-2020 маввідбутися минулого літа, проте через пандемію коронавирусу турнір перенесли на один рік. Матчі будуть проходити до 11 липня одразу в кількох європейських містах.

    Збірна України, яка вчора у яскравому матчі поступилася Нідерландам (2:3), повернулася з Амстердама в Бухарест. Сьогодні команда Андрія проведе тренування.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Чехія очолила групу Євро, де грає Англія