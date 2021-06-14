  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Український воротар «Реала» змінює команду

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрія Луніна віддадуть в оренду - Український воротар «Реала» змінює команду
    Андрія Луніна віддадуть в оренду
    Фото з відкритих джерел

    Новий головний тренер мадридського клубу Анчелотті погодився відпустити Луніна

    Голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін виступатиме за іншу команду. Як повідомляє Don Balon, новий головний тренер клубу Карло Анчелотті погодився відпустити резервного воротаря, щоб він мав постійну ігрову практику. Також зазначається, що за українцем неодмінно слідкуватимуть, бо розраховують на нього в майбутньому.

    Примітно, що одразу після приходу Анчелотті іспанська преса повідомляла, що Лунін стане другим після Тібо Куртуа воротарем команди.

    Минулого сезону Андрій провів за «Реал» усього один матч. Через брак ігрової практики він не потрапив до заявки збірної України на чемпіонат Європи. Андрій Шевченко віддав перевагу Георгію Бущану, Андрію П’ятову та Анатолію Трубіну.

    Тим часом національна команда поступилася в стартовому матчі на Євро збірній Нідерландів (2:3). Блискучий гол забив Андрій Ярмоленко. Проте згодом його перевершив чеський нападник Патрік Шик, який влучив у ворота з центра поля.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Лунін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Український воротар «Реала» змінює команду