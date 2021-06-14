Український воротар «Реала» змінює команду

Новий головний тренер мадридського клубу Анчелотті погодився відпустити Луніна

Голкіпер мадридського «Реала» Андрій Лунін виступатиме за іншу команду. Як повідомляє Don Balon, новий головний тренер клубу Карло Анчелотті погодився відпустити резервного воротаря, щоб він мав постійну ігрову практику. Також зазначається, що за українцем неодмінно слідкуватимуть, бо розраховують на нього в майбутньому.

Примітно, що одразу після приходу Анчелотті іспанська преса повідомляла, що Лунін стане другим після Тібо Куртуа воротарем команди.

Минулого сезону Андрій провів за «Реал» усього один матч. Через брак ігрової практики він не потрапив до заявки збірної України на чемпіонат Європи. Андрій Шевченко віддав перевагу Георгію Бущану, Андрію П’ятову та Анатолію Трубіну.

Тим часом національна команда поступилася в стартовому матчі на Євро збірній Нідерландів (2:3). Блискучий гол забив Андрій Ярмоленко. Проте згодом його перевершив чеський нападник Патрік Шик, який влучив у ворота з центра поля.