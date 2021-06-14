Ярмоленко розповів, який настрій в команді після поразки від Нідерландів

Капітан збірної України не бачить нічого страшного в невдачі в першій грі на Євро-2020

Андрій Ярмоленко, який відзначився голом у матчі чемпіонату Європи проти Нідерландів, прокоментував поразку.

«Був важкий поєдинок. Ми розуміли, проти кого граємо. У нас був серйозний, сильний суперник. Усі хлопці виклалися, тренерський штаб задоволений самовіддачею. Шкода програвати такі матчі в кінцівці, – розповів Ярмоленко. – Коли ми поступалися, то про можливий розгром не думали. Ми думали, як нам забити гол у відповідь, а потім зрівняти рахунок та перевернути гру. У нас вийшло, ми забили перший м'яч, потім другий. Звісно, якоюсь мірою нам не вистачило досвіду, адже в нас досить молода команда. Більш досвідчена в такій ситуації краще б діяла на утримання рахунку. Що ж, вчитимемося на помилках. Це буде для нас хорошим уроком на майбутнє.

Готуємось до Північної Македонії. Хочемо показати хорошу гру. Тренерський штаб обере потрібну тактику, розбере суперника, вкаже нам на наші помилки. Ми будемо готуватися, ми розуміємо, що для того, аби виходити із групи, нам потрібно перемагати».

В нашій групі лідирують Австрія, яка взяла гору над Північною Македонією, та Нідерланди.