У медичному протоколі українським футболістам пропишуть право добиратися на матчі на власних авто



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо все буде гаразд, то «Динамо» і «Шахтар» проведуть свій матч уже наступної неділі Фото - Футбол 24

Також наша Прем’єр-ліга може відмовитися від роботи стюардів

Медичний протокол для відновлення української Прем’єр-ліги, який розглядає Міністерство охорони здоров’я, може внести ряд змін при організації матчів.

Футболістам можуть дозволити добиратися на матчі на особистому авто після відповідної дезінфекції, а не на кількох командних автобусах.

Також передбачається відмова від роботи стюардів на стадіоні через складнощі з тестуванням на коронавірус всіх причетних до матчу осіб. Роздягальні повинні будуть оснащуватися засобами для дезінфекції.

Відновлення УПЛ очікується 30 травня. Найближчим часом стане відомо повний розклад на перший після відновлення тур. За інформацією «Футбол NEWS», найближчими днями стане відомо, чи отримає УПЛ дозвіл проводити змагання з участю не більше 200 осіб.

Відзначимо, що зараз у Прем’єр-лізі зіграно 23 тури, а для повного завершення сезону необхідно провести ще по дев'ять ігор кожній команді.