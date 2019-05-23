У мережі показали нову патріотичну форму «Динамо»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лого «Динамо» Футбум

Окрім клубних біло-синіх кольорів на ній буде синьо-жовта гама державного прапору

У мережі з’явилося зображення форми з символікою київського «Динамо», яка ймовірно буде у команди у наступному сезоні.

Білі та сині футболки виконані в традиційних клубних кольорах із символікою. Головна відмінність показаного комплекту – синьо-жовті кольори державного прапору на рукаві.

Також з нагоди 80-річчя з дня народження легендарного тренера «Динамо» Валерія Лобановського на формі буде його автограф.

Офіційна презентація нового комплекту форми «Динамо» запланована на 26 травня.

«Динамо» поточного сезону забезпечило собі срібні нагороди чемпіонату України. За два тури до кінця чемпіонату кияни відстають від «Шахтаря» на 11 очок.