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    Шевченко про матчі Ліги націй: будемо визначати у кого є шанси виступити на Євро-2020

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    Зінченко, Ярмоленко та компанія під час святкування голу - Шевченко про матчі Ліги націй: будемо визначати у кого є шанси виступити на Євро-2020
    Зінченко, Ярмоленко та компанія під час святкування голу
    Світлина - football24

    Коуч розглядає виступ у Лізі націй, як процес підготовки до майбутніх поєдинків на Євро-2020

    Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про плани на збір національної команди, який стартуватиме у Харкові.

    «У нас є 3-4 дня, щоб трошечки згадати наші тактичні завдання, структуру гри, щоб попрацювати з обороною і атакою. Дуже багато гравців викликали. Подивимося, хто травмований, хто ні, хто готовий. Тоді складемо вже остаточний список і полетимо до Львова на матч зі Швейцарією. Це буде 25-26 чоловік», - розпочав Шевченко.

    За словами фахівця, у нього немає переживань. На думку тренера, команді буде важко входити після великої паузи.

    «Все ж у нас серйозна група, хороші суперники. Є відмінна мотивація. Перед нами немає ніяких завдань. Єдине завдання - виступити добре. Можливо, дамо футболістам, які менше грали, можливість проявити себе, подивимося, чи готові вони. Будемо награвати склад. У нас в наступному році Євро, починається відбір на ЧС. Ці матчі Ліги націй будуть дуже важливі, щоб ми визначалися на майбутнє, у кого будуть шанси поїхати на Євро і грати у відборі», - додав Шевченко.

    Зазначимо, що у найближчих матчах Україна зустрінеться зі Швейцарією (3 вересня) і Іспанією (6 вересня) в Лізі націй.

    Читайте також: Збірна України без п’яти травмованих відправилася на тренувальний збір у Харків.

    Джерело: Футбол 1/2

    Збірна України Андрій Шевченко Євро-2020 Ліга націй
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