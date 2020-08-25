Українська атлетка Марина Бех-Романчук перемогла на Меморіалі у Польщі



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Марина Бех-Романчук здобула другу перемогу поспіль Світлина - World athletics

Для Марини то друга перемога поспіль

Віце-чемпіонка світу, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала переможницею зі стрибків у довжину на Меморіалі Януша Кусоцінского в польському Хожуві.

Марина у своїй найкращій своїй – четвертій – спробі показала результат 6,78 метра і випередила румунку Аліну Ротару, яка посіла друге місце, на 11 сантиметрів.

Третьою стала угорка Петра-Беата Фаркаш. Її результат – 6,42 м.

Додамо, що у неділю Марина Бех-Романчук вперше перемогла на етапі Діамантової ліги.

Також на Меморіалі Кусоцінского в Хожуві з українців найближчим часом виступлять метальник молота Михайло Кохан і Ольга Ляхова, яка бігтиме на 800-метровій дистанції.

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