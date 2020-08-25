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    Українська атлетка Марина Бех-Романчук перемогла на Меморіалі у Польщі

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    Марина Бех-Романчук здобула другу перемогу поспіль - Українська атлетка Марина Бех-Романчук перемогла на Меморіалі у Польщі
    Марина Бех-Романчук здобула другу перемогу поспіль
    Світлина - World athletics

    Для Марини то друга перемога поспіль

    Віце-чемпіонка світу, українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук стала переможницею зі стрибків у довжину на Меморіалі Януша Кусоцінского в польському Хожуві.

    Марина у своїй найкращій своїй – четвертій – спробі показала результат 6,78 метра і випередила румунку Аліну Ротару, яка посіла друге місце, на 11 сантиметрів.

    Третьою стала угорка Петра-Беата Фаркаш. Її результат – 6,42 м.

    Додамо, що у неділю Марина Бех-Романчук вперше перемогла на етапі Діамантової ліги.

    Також на Меморіалі Кусоцінского в Хожуві з українців найближчим часом виступлять метальник молота Михайло Кохан і Ольга Ляхова, яка бігтиме на 800-метровій дистанції. 

     Читайте також: Українська легкоатлетка Ярослава Магучих виграла другий етап Діамантової ліги поспіль
    легка атлетика Марина Бех-Романчук стрибки у довжину Аліна Ротару Петра-Беата Фаркаш
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