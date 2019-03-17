У Рівному розпочалася реконструкція стадіону «Авангард» (фото)
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Загальна вартість проекту – близько 200 мільйонів гривень
Голова Рівненської обласної федерації футболу Олексій Хахльов ініціював встановлення системи цілодобового відеонагляду за реконструкцією стадіону «Авангард».
У паспорті об’єкта реконструкції йдеться, що роботи мають завершити у травні 2021 року.
В планах будівельників виробничо-комерційної фірми «Фіалка» встановлення паль, паркану та перенесення мереж. Окрім цього - демонтаж пластикових сидінь та трибунних конструкцій.
Роботи тривають від 15 березня.
Нагадаємо, напередодні депутати Рівнеради погодили надання перших 50 мільйонів на реконструкцію стадіону. Загальна вартість проекту – близько 200 мільйонів гривень.