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    У Рівному розпочалася реконструкція стадіону «Авангард» (фото)

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    У Рівному розпочалася реконструкція стадіону «Авангард» (фото)
    РОФФ

    Загальна вартість проекту – близько 200 мільйонів гривень

    Голова Рівненської обласної федерації футболу Олексій Хахльов ініціював встановлення системи цілодобового відеонагляду за реконструкцією стадіону «Авангард».

    У паспорті об’єкта реконструкції йдеться, що роботи мають завершити у травні 2021 року.

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    У Рівному розпочалася реконструкція стадіону «Авангард» (фото)
    У Рівному розпочалася реконструкція стадіону «Авангард» (фото)
    У Рівному розпочалася реконструкція стадіону «Авангард» (фото)
    У Рівному розпочалася реконструкція стадіону «Авангард» (фото)
    У Рівному розпочалася реконструкція стадіону «Авангард» (фото)
    У Рівному розпочалася реконструкція стадіону «Авангард» (фото)
    У Рівному розпочалася реконструкція стадіону «Авангард» (фото)
    У Рівному розпочалася реконструкція стадіону «Авангард» (фото)
    У Рівному розпочалася реконструкція стадіону «Авангард» (фото)

    В планах будівельників виробничо-комерційної фірми «Фіалка» встановлення паль, паркану та перенесення мереж. Окрім цього - демонтаж пластикових сидінь та трибунних конструкцій.

    Роботи тривають від 15 березня.

    Нагадаємо, напередодні депутати Рівнеради погодили надання перших 50 мільйонів на реконструкцію стадіону. Загальна вартість проекту – близько 200 мільйонів гривень.

     Читайте також: На львівському стадіоні «Україна» проведуть масштабну реконструкцію
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