У Рівному розпочалася реконструкція стадіону «Авангард» (фото)



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Загальна вартість проекту – близько 200 мільйонів гривень

Голова Рівненської обласної федерації футболу Олексій Хахльов ініціював встановлення системи цілодобового відеонагляду за реконструкцією стадіону «Авангард».

У паспорті об’єкта реконструкції йдеться, що роботи мають завершити у травні 2021 року.

В планах будівельників виробничо-комерційної фірми «Фіалка» встановлення паль, паркану та перенесення мереж. Окрім цього - демонтаж пластикових сидінь та трибунних конструкцій.

Роботи тривають від 15 березня.

Нагадаємо, напередодні депутати Рівнеради погодили надання перших 50 мільйонів на реконструкцію стадіону. Загальна вартість проекту – близько 200 мільйонів гривень.