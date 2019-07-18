У Росії знову марять спортивним об’єднанням



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Російські спортсмени на Олімпіаді-2018 під прапором МОК СЕ

Путін запропонував білоруським спортсменам готуватися до Олімпіади разом з російськими

У РФ знову замарили спортивним об’єднанням. Фактичний диктатор країни-агресора Путін запропонував білоруським спортсменам готуватися до літньої Олімпіади-2020 та зимової 2022 року разом з російськими спортсменами.

«У перспективі, як видається, було б корисно розширити практику використання спортивної інфраструктури наших країн для спільної підготовки російських та білоруських атлетів до крупних міжнародних змагань. Зокрема до Олімпійських ігор у Токіо та Пекіні», - передає слова Путіна «Правда.ру».

Нагадаємо, раніше за підтримки «Газпрому» росіяни під керівництвом колишнього тренера київського «Динамо» Валерія Газзаєва проштовхували ідею так званого об’єднаного футбольного чемпіонату з Україною.

Останні кілька років російський спорт зазнає суттєвих втрат та потерпає від викриття систематичного зловживання допінгом за підтримки держави.