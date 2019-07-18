Коментатор Босянок розповів, яких колег не вважає українцями



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Денис Босянок dynamo.kiev.ua

Справжній український коментатор має працювати українською мовою

Відомий спортивний коментатор Денис Босянок розповів, яких колег не вважає українцями. На його думку визначальною в цьому питанні має бути робоча мова коментатора.

«Справжній український журналіст - той, хто працює українською мовою. Тільки так. Бо той, хто працює кац***ською мовою, уже не є українським журналістом. У мене були такі викладачі на факультеті журналістики, які, слава богу, мені пояснили, наскільки важливо працювати і жити рідною мовою.

Російською розмовляє половина українців? Так сталось, на жаль. Країну зґвалтували так, що забули українську мову. Це біда, трагедія цієї країни. Так, в мене мама була російськомовна. Але десь зі вступу на журфак я відмовився від російської в спілкуванні. Хоча я і до того не розмовляв чистою російською. Мало хто взагалі нею розмовляє правильно.

Мене дуже перевернув мій рідний факультет журналістики. Тим більше, я виріс на півдні України, де з українською біда. Там мало етнічних українців. Хоча мама спочатку обурювалась моєму вибору. В свідоцтві у мене вказана національність "русский", а я потім в паспорті і військовому квитку написав, що я українець», - розповів Босянок в інтерв’ю Tribuna.com.