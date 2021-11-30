  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    З’явилося відео, як Мессі запалив Ейфелеву вежу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ліонель Мессі всьоме став футболістом року - З’явилося відео, як Мессі запалив Ейфелеву вежу
    Ліонель Мессі всьоме став футболістом року
    Фото: ФІФА

    На честь семиразового володаря «Золотого м’яча» підсвітили символ Парижа

    Ліонелю Мессі під час церемонії вручення «Золотого м’яча» довірили запалити Ейфелеву вежу. Після того, як нападник «Атлетіко» Луіс Суарес вручив нападнику «ПСЖ» трофей, найкращому футболісту світу винесли червону кнопку. Коли Мессі на неї натиснув, то святковими вогниками, на честь футболіста, засяяв головний символ Парижа.

    Церемонія нагородження «Золотий м’яч-2021» відбулася в паризькому театрі «Шатле».

    Ліонель Мессі здобув трофей всьоме. У Кріштіану Роналду «Золотих м’ячів» на два менше.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі Ейфелева вежа Золотий м'яч
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З’явилося відео, як Мессі запалив Ейфелеву вежу