З’явилося відео, як Мессі запалив Ейфелеву вежу

Ліонелю Мессі під час церемонії вручення «Золотого м’яча» довірили запалити Ейфелеву вежу. Після того, як нападник «Атлетіко» Луіс Суарес вручив нападнику «ПСЖ» трофей, найкращому футболісту світу винесли червону кнопку. Коли Мессі на неї натиснув, то святковими вогниками, на честь футболіста, засяяв головний символ Парижа.

Breathtaking moment. Lionel Messi pushed the button to light up the Eiffel Tower in his honor. #BallonDor #BallonDor2021 #Messi pic.twitter.com/Hh84YQUyic