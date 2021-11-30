Збірна України з баскетболу завершила рік на третьому місці у відборі на чемпіонат світу

Команда Айнарса Багатскіса поступилася Грузії та перемогла Північну Македонію

Баскетбольна збірна України стартувала в кваліфікації чемпіонату світу 2023 року. Поступившись Грузії (83:88), команда Айнарса Багатскіса взяла гору над Північною Македонією (78:61).

У другому матчі нашої групи Іспанія перемогла вдома Грузію – 89:61.

Відтак рік збірна України завершує третьою в відбірній групі G.

Наступні матчі відбудуться в лютому 2022 року. Збірна України двічі зіграє проти Іспанії: 24 лютого на виїзді та 27 лютого вдома.

У другий етап кваліфікації виходять по три команди з групи.