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    Склад збірної України з біатлону зазнав змін

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    Артем Прима розпочне сезон на другому етапі Кубку світу - Склад збірної України з біатлону зазнав змін
    Артем Прима розпочне сезон на другому етапі Кубку світу
    фото з відкритих джерел

    На другому етапі в Естерсунді побіжить Артем Прима

    Один з лідерів чоловічої збірної України з біатлону Артем Прима повернувся до основної команди. Він разом з Тарасом Лесюком пропускав перший етап Кубку світу через позитивний тест на коронавірус.

    Другий етап у шведському Естерсунді відбудеться з 2-го до 5-го грудня.

    Минулого вікенду найкращим результатом у нашій команді чоловіків відзначився Дмитро Підручний, який посів 21 місце у спринті, у жінок – 17-ю була на фініші індивідуальної гонки Валентина Семеренко.

    Склад збірної України на другий етап Кубку світу

    Жінки – Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко.

    Чоловіки – Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.

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    Теги: біатлон Кубок світу Артем Прима Дмитро Підручний
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    Склад збірної України з біатлону зазнав змін