Склад збірної України з біатлону зазнав змін

На другому етапі в Естерсунді побіжить Артем Прима

Один з лідерів чоловічої збірної України з біатлону Артем Прима повернувся до основної команди. Він разом з Тарасом Лесюком пропускав перший етап Кубку світу через позитивний тест на коронавірус.

Другий етап у шведському Естерсунді відбудеться з 2-го до 5-го грудня.

Минулого вікенду найкращим результатом у нашій команді чоловіків відзначився Дмитро Підручний, який посів 21 місце у спринті, у жінок – 17-ю була на фініші індивідуальної гонки Валентина Семеренко.

Склад збірної України на другий етап Кубку світу

Жінки – Юлія Джима, Олена Білосюк, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина, Дар'я Блашко.

Чоловіки – Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк.