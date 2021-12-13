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    УЄФА анулював результати жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів

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    Організатори жеребкування Ліги чемпіонів проведуть процедуру ще раз - УЄФА анулював результати жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів
    Організатори жеребкування Ліги чемпіонів проведуть процедуру ще раз
    фото з відкритих джерел

    Повторний жереб буде кинуто 13 грудня о 16:00

    Жеребкування 1/8 фіналу ліги чемпіонів, яке було проведене о 13:00 за київським часом, анульоване. Повторна церемонія відбудеться о 16:00.

    Сьогодні у суперники «Вільярреалу» футболіст Андрій Аршавін витягнув кулю з англійським «Манчестер Юнайтед», командою, яка зустрічалася з іспанським клубом на стадії групового етапу турніру. Тому вони не могли зіграти один проти одного в 1/8 фіналу і жеребкування було проведено ще раз.

    Після цього суперником «Вільярреала» став «Манчестер Сіті», а «Манчестер Юнайтед» отримав «ПСЖ». Головною проблемою було те, що куля з «Манчестер Юнайтед» не була у кошику з можливими суперниками «Атлетіко». Іспанці подали протест і УЄФА його схвалив.

    Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, другі матчі можна буде побачити 8, 9, 15 та 16 березня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування Ліга чемпіонів
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    УЄФА анулював результати жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів