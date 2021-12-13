«Барселона» проти «Наполі»: стали відомі пари стикових матчів Ліги Європи
Фаворити турніру зустрінуться вже на стадії 1/16 фіналу
У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів Ліги Європи. Вже в 1/16 фіналу зустрінуться фаворити «Барселона» і «Наполі».
Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи:
«Севілья» (Іспанія) – «Динамо» Загреб (Хорватія)
«Аталанта» (Італія) – «Олімпіакос» (Греція)
«РБ Лейпциг» (Німеччина) – «Реал Сосьєдад» (Іспанія)
«Барселона» (Іспанія) – «Наполі» (Італія)
«Зеніт» (Росія) – «Бетіс» (Іспанія)
«Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – «Рейнджерс» (Шотландія)
«Шериф» (Молдавія) – «Брага» (Португалія)
«Порту» (Португалія) – «Лаціо» (Італія)
Перші стикові матчі заплановані на 17 лютого, повторні зустрічі відбудуться за тиждень.
Переможці стикових матчів приєднаються в 1/8 фіналу до переможців груп Ліги Європи. Це «Ліон» (Франція), «Монако» (Франція), «Айнтрахт» (Німеччина), «Црвена Звєзда» (Сербія), «Галатасарай» (Туреччина), «Баєр» (Німеччина), «Спартак» (Росія) та «Вест Гем» (Англія).
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА відбудеться 25 лютого.
Раніше відбулося жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів.
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