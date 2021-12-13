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    «Барселона» проти «Наполі»: стали відомі пари стикових матчів Ліги Європи

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    «Барселона» проти «Наполі»: стали відомі пари стикових матчів Ліги Європи
    фото з відкритих джерел

    Фаворити турніру зустрінуться вже на стадії 1/16 фіналу

    У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів Ліги Європи. Вже в 1/16 фіналу зустрінуться фаворити «Барселона» і «Наполі».

    Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи:

    «Севілья» (Іспанія) – «Динамо» Загреб (Хорватія)

    «Аталанта» (Італія) – «Олімпіакос» (Греція)

    «РБ Лейпциг» (Німеччина) – «Реал Сосьєдад» (Іспанія)

    «Барселона» (Іспанія) – «Наполі» (Італія)

    «Зеніт» (Росія) – «Бетіс» (Іспанія)

    «Боруссія» Дортмунд (Німеччина) – «Рейнджерс» (Шотландія)

    «Шериф» (Молдавія) – «Брага» (Португалія)

    «Порту» (Португалія) – «Лаціо» (Італія)

    Перші стикові матчі заплановані на 17 лютого, повторні зустрічі відбудуться за тиждень.

    Переможці стикових матчів приєднаються в 1/8 фіналу до переможців груп Ліги Європи. Це «Ліон» (Франція), «Монако» (Франція), «Айнтрахт» (Німеччина), «Црвена Звєзда» (Сербія), «Галатасарай» (Туреччина), «Баєр» (Німеччина), «Спартак» (Росія) та «Вест Гем» (Англія).

    Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА відбудеться 25 лютого.

    Раніше відбулося жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Барселона ФК Наполі
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    «Барселона» проти «Наполі»: стали відомі пари стикових матчів Ліги Європи