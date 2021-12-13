Відбулося жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів

У Швейцарії визначили пари команд, які поведуть боротьбу за трофей

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Команди поділили на «сіяні» та «несіяні». До числа перших потрапили ті, хто посів у своїх групах перші місця, до іншого кошику – хто фінішував у групі на другому місці. Перші матчі відбудуться на полях «несіяних» команд.

«Сіяні»: «Манчестер Сіті» (Англія), «Ліверпуль» (Англія), «Аякс» (Нідерланди), «Реал» (Іспанія), «Баварія» (Німеччина), «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Лілль» (Франція), «Ювентус» (Італія).

«Несіяні»: «ПСЖ» (Франція), «Атлетіко» (Іспанія), «Спортінг» (Португалія), «Інтер» (Італія), «Бенфіка» (Португалія), «Вільярреал» (Іспанія), «Зальцбург» (Австрія), «Челсі» (Англія).

Українські команди «Динамо» і «Шахтар» виступали на груповому етапі, проте посіли останні місця в квартетах і до плей-оф не потрапили.

Отже, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрінуться:

«Бенфіка» (Португалія) – «Реал» (Іспанія)

«Вільярреал» (Іспанія) – «Манчестер Сіті» (Англія)

«Атлетіко» (Іспанія) – «Баварія» (Німеччина)

«Зальцбург» (Австрія) – «Ліверпуль» (Англія)

«Інтер» (Італія) – «Аякс» (Нідерланди)

«Спортінг» (Португалія) – «Ювентус» (Італія)

«Парі Сен-Жермен» (Франція) – «Манчестер Юнайтед» (Англія)

«Челсі» (Англія) – «Лілль» (Франція)

Перші матчі 1/8 фіналу відбудуться 15, 16, 22 та 23 лютого, другі матчі можна буде побачити 8, 9, 15 та 16 березня.