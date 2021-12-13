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    «Шахтар» став «зимовим» чемпіоном: турнірна таблиця Прем’єр-ліги

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    &laquo;Шахтар&raquo; пішов на перерву лідером - «Шахтар» став «зимовим» чемпіоном: турнірна таблиця Прем’єр-ліги
    «Шахтар» пішов на перерву лідером
    фото з відкритих джерел

    Кияни не змогли здолати «Зорю» і відпустили «гірників» у відрив

    Матчами 18-го туру завершилася осіння частина чемпіонату України з футболу. «Шахтар» і «Динамо» тривалий час йшли поруч, але в останній вікенд «гірники» змогли відірватися від киян. Команда Роберто Де Дзербі здобула вольову перемогу над «Олександрією» (2:1), а кияни задовольнилися нічиєю в грі з «Зорею» (1:1).

    Дуже потужну гру демонструє «Дніпро-1». Він разом з «Зорею», ймовірно, і поведе боротьбу за бронзові нагороди чемпіонату.

    Нагадаємо, за підсумками турніру команди, які посядуть 15-те і 16-те місця, перейдуть до першої ліги. Ті, хто фінішує на 13-й і 14-й сходинках, проведуть перехідні матчі з третьою і четвертою командами першої ліги.

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Дніпро ФК «Динамо» ФК «Шахтар» ФК «Зоря»
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    «Шахтар» став «зимовим» чемпіоном: турнірна таблиця Прем’єр-ліги