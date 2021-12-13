«Шахтар» став «зимовим» чемпіоном: турнірна таблиця Прем’єр-ліги

Кияни не змогли здолати «Зорю» і відпустили «гірників» у відрив

Матчами 18-го туру завершилася осіння частина чемпіонату України з футболу. «Шахтар» і «Динамо» тривалий час йшли поруч, але в останній вікенд «гірники» змогли відірватися від киян. Команда Роберто Де Дзербі здобула вольову перемогу над «Олександрією» (2:1), а кияни задовольнилися нічиєю в грі з «Зорею» (1:1).

Дуже потужну гру демонструє «Дніпро-1». Він разом з «Зорею», ймовірно, і поведе боротьбу за бронзові нагороди чемпіонату.

Нагадаємо, за підсумками турніру команди, які посядуть 15-те і 16-те місця, перейдуть до першої ліги. Ті, хто фінішує на 13-й і 14-й сходинках, проведуть перехідні матчі з третьою і четвертою командами першої ліги.

Турнірна таблиця