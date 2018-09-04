УЄФА дозволив «Ворсклі» грати матчі групового етапу Ліги Європи у Полтаві (відео)



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Клуб уже анонсував продаж квитків і виконує останні вдосконалення стадіону

На організаційних зустрічах під час жеребкування групового етапу Ліги Європи стало відомо, що стадіон «Ворскла» імені Олексія Бутовського підтверджений у якості домашнього для «Ворскли».

Про це повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

«Звісно, для того, щоб отримати таку бажану четверту категорію, доведеться ще виконати кілька робіт із вдосконалення арени, але у «Ворсклі» впевнені, що все зможуть зробити», - йдеться у зверненні.

«Тим паче, що зроблено вже було набагато більше. Тож, запрошуємо усіх на матчі Ліги Європи у Полтаві», - додається у повідомленні прес-служби клубу.

А напередодні ФК «Ворскла» повідомив про старт продажу електронних квитків на домашні матчі групового етапу Ліги Європи.

На квитки, що наразі доступні до продажу, ціна коливається від 300 до 350 гривень.

Нагадаємо, що першим домашнім єврокубковим поєдинком для «ворсклян» стане зустріч із лісабонським «Спортингом» 4 жовтня.

8 листопада у Полтаву завітає агдамський «Карабах» із Азербайджану, а 29 листопада – лондонський «Арсенал».