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    «Динамо» та «Ворскла» отримали суперників у груповому етапі Ліги Європи

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    «Динамо» та «Ворскла» отримали суперників у груповому етапі Ліги Європи

    Киянам дісталися несильні суперники, а от полтавці зіграють з «Арсеналом» і «Спортингом»

    У п’ятницю, 31 серпня, відбулося жеребкування групового етапу футбольної Ліги Європи сезону-2018/19.

    Україну на даній стадії представлятимуть «Динамо» та «Ворскла».

    Кияни не змогли подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів, тому опустилися у другий за престижністю турнір, а полтавці отримали пряму путівку у групу, виборовши бронзу чемпіонату України у минулому сезоні.

    Третім клубом у Лізі Європи від України могла бути «Зоря», проте луганці на останніх хвилинах втратили путівку у протистоянні з «Лейпцигом».

    Отож, жереб у суперники «Динамо» обрав казахстанську «Астану», французький «Ренн» і чеський «Яблонець».

    «Ворскла» ж зіграє на груповому етапі з лондонським «Арсеналом», португальським «Спортингом» та азербайджанським «Карабахом».

    Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

    Груповий етап

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    Група B

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    «Зальцбург» (Австрія)

    «Лудогорець» (Болгарія)

    «Селтік» (Шотландія)

    «Цюрих» (Швейцарія)

    «РБ Лейпциг» (Німеччина)

    АЕК (Ларнака, Кіпр)

    «Русенборг» (Норвегія)

    Група C

    Група D

    «Зеніт» (Росія)

    «Андерлехт» (Бельгія)

    «Копенгаген» (Данія)

    «Фенербахче» (Туреччина)

    «Бордо» (Франція)

    «Динамо» (Загреб, Хорватія)

    «Славія» (Прага, Чехія)

    «Спартак» (Трнава, Словаччина)

    Група E

    Група F

    «Арсенал» (Лондон, Англія)

    «Олімпіакос» (Греція)

    «Спортинг» (Лісабон, Португалія)

    «Мілан» (Італія)

    «Карабах» (Азербайджан)

    «Бетіс» (Іспанія)

    «Ворскла» (Україна)

    «Дюделанж» (Люксембург)

    Група G

    Група H

    «Вільярреал» (Іспанія)

    «Лаціо» (Італія)

    «Рапід» (Відень, Австрія)

    «Олімпік Марсель» (Франція)

    «Спартак» (Москва, Росія)

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    «Рейнджерс» (Шотландія)

    «Аполлон» (Кіпр)

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    Група J

    «Бешикташ» (Туреччина)

    «Севілья» (Іспанія)

    «Генк» (Бельгія)

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    «Акхісар Беледієспор» (Туреччина)

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    Група L

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