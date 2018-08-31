«Динамо» та «Ворскла» отримали суперників у груповому етапі Ліги Європи
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Розсилка
Киянам дісталися несильні суперники, а от полтавці зіграють з «Арсеналом» і «Спортингом»
У п’ятницю, 31 серпня, відбулося жеребкування групового етапу футбольної Ліги Європи сезону-2018/19.
Україну на даній стадії представлятимуть «Динамо» та «Ворскла».
Кияни не змогли подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів, тому опустилися у другий за престижністю турнір, а полтавці отримали пряму путівку у групу, виборовши бронзу чемпіонату України у минулому сезоні.
Третім клубом у Лізі Європи від України могла бути «Зоря», проте луганці на останніх хвилинах втратили путівку у протистоянні з «Лейпцигом».
Отож, жереб у суперники «Динамо» обрав казахстанську «Астану», французький «Ренн» і чеський «Яблонець».
«Ворскла» ж зіграє на груповому етапі з лондонським «Арсеналом», португальським «Спортингом» та азербайджанським «Карабахом».
Ліга Європи з футболу сезону-2018/19
Груповий етап
|
Група A
|
Група B
|
«Баєр» (Німеччина)
|
«Зальцбург» (Австрія)
|
«Лудогорець» (Болгарія)
|
«Селтік» (Шотландія)
|
«Цюрих» (Швейцарія)
|
«РБ Лейпциг» (Німеччина)
|
АЕК (Ларнака, Кіпр)
|
«Русенборг» (Норвегія)
|
Група C
|
Група D
|
«Зеніт» (Росія)
|
«Андерлехт» (Бельгія)
|
«Копенгаген» (Данія)
|
«Фенербахче» (Туреччина)
|
«Бордо» (Франція)
|
«Динамо» (Загреб, Хорватія)
|
«Славія» (Прага, Чехія)
|
«Спартак» (Трнава, Словаччина)
|
Група E
|
Група F
|
«Арсенал» (Лондон, Англія)
|
«Олімпіакос» (Греція)
|
«Спортинг» (Лісабон, Португалія)
|
«Мілан» (Італія)
|
«Карабах» (Азербайджан)
|
«Бетіс» (Іспанія)
|
«Ворскла» (Україна)
|
«Дюделанж» (Люксембург)
|
Група G
|
Група H
|
«Вільярреал» (Іспанія)
|
«Лаціо» (Італія)
|
«Рапід» (Відень, Австрія)
|
«Олімпік Марсель» (Франція)
|
«Спартак» (Москва, Росія)
|
«Айнтрахт» (Франкфурт, Німеччина)
|
«Рейнджерс» (Шотландія)
|
«Аполлон» (Кіпр)
|
Група I
|
Група J
|
«Бешикташ» (Туреччина)
|
«Севілья» (Іспанія)
|
«Генк» (Бельгія)
|
«Краснодар» (Росія)
|
«Мальме» (Швеція)
|
«Стандард» (Бельгія)
|
«Сарпсборг» (Норвегія)
|
«Акхісар Беледієспор» (Туреччина)
|
Група K
|
Група L
|
«Динамо» (Київ, Україна)
|
«Челсі» (Англія)
|
«Астана» (Казахстан)
|
ПАОК (Греція)
|
«Ренн» (Франція)
|
БАТЕ (Білорусь)
|
«Яблонець» (Чехія)
|
«МОЛ Віді» (Угорщина)