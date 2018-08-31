«Динамо» та «Ворскла» отримали суперників у груповому етапі Ліги Європи

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Киянам дісталися несильні суперники, а от полтавці зіграють з «Арсеналом» і «Спортингом»

У п’ятницю, 31 серпня, відбулося жеребкування групового етапу футбольної Ліги Європи сезону-2018/19.

Україну на даній стадії представлятимуть «Динамо» та «Ворскла».

Кияни не змогли подолати кваліфікацію у Лізі чемпіонів, тому опустилися у другий за престижністю турнір, а полтавці отримали пряму путівку у групу, виборовши бронзу чемпіонату України у минулому сезоні.

Третім клубом у Лізі Європи від України могла бути «Зоря», проте луганці на останніх хвилинах втратили путівку у протистоянні з «Лейпцигом».

Отож, жереб у суперники «Динамо» обрав казахстанську «Астану», французький «Ренн» і чеський «Яблонець».

«Ворскла» ж зіграє на груповому етапі з лондонським «Арсеналом», португальським «Спортингом» та азербайджанським «Карабахом».

Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

Груповий етап